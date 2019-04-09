NCAA／德佬為落敗德州理工難過　維吉尼亞蓋伊準決賽絕殺獲MOP

▲維吉尼亞蓋伊 。（圖／志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

維吉尼亞騎士隊去年成了史上首支首輪就出局的頭號種子，捲土重來後今年一路殺入最終決賽，碰上另一支也是要爭取隊史首座NCAA冠軍的德州理工，正規賽最後22秒還3分落後，靠著亨特(De'Andre Hunter)的救命三分將比賽拖入延長，終場以85比77封王，在準決賽上演罰球絕殺的後衛蓋伊(Kyle Guy)獲選MOP。

據「ESPN Stats & Info」統計，今年的NCAA決賽只不過是史上第8次打入延長，上一次總決賽打到延長得追溯到2008年，當年由堪薩斯大學擊敗曼菲斯大學。今年則由維吉尼亞在延長賽打出17對9的攻勢，以85比77奪下隊史首座NCAA冠軍。

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此役除了下半場最後12秒砍進扳平三分的亨特飆出全場最高的27分，包括4顆三分球，蓋伊也以15投8中砍下24分、3籃板，三分球9投4中，蓋伊在準決賽也曾在最後1秒命中3罰，率隊以63比62絕殺奧本大學，獲得了本屆賽會的MOP殊榮。

由於今日是NCAA決賽，NBA沒有賽事安排，不少NBA球星都抽空關心賽況，獨行俠招牌諾威斯基(Dirk Nowitzki)在個人推特寫道，「為德州理工感到難過，這是一段很棒的旅程。」老鷹菜鳥主控楊恩(Trae Young)則驚呼，「多精彩的一場比賽，兩支球隊都締造了歷史。」