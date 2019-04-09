NCAA／維吉尼亞亨特關鍵三分逼出OT　飆27分退德州理工奪首冠

▲維吉尼亞奪得首座NCAA冠軍。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

美國大學男籃「3月瘋」9日進入最終決賽，由維吉尼亞對決德州理工，兩隊都要力拚隊史首冠。德州理工一度在下半場最後22秒保有3分領先，卻被亨特(De'Andre Hunter)的三分扳平比數，將戰局逼入延長。最後決勝的5分鐘，亨特與蓋伊(Kyle Guy)攜手率隊拉出17比9的攻勢，帶領維吉尼亞以85比77封王。

兩隊都以防守見長，開賽將近5分鐘，雙方合計僅得5分，隨後維吉尼亞蓋伊跳投命中，大三後衛傑洛米(Ty Jerome)在左側底線砍三分，基伊(Braxton Key)再補上一記爆扣，維吉尼亞拉開9比3、6分領先。

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上半場還剩9分54秒，亨特把握住兩罰機會，維吉尼亞一舉將比分改寫為17比7，取得10分領先。但德州理工隨後連砍了4顆三分球，法蘭西斯(Brandone Framcis)包辦了2顆，射手莫雷蒂(Davide Moretti)最後7分33秒的外線更將比數扳成19平，德州理工一度還反超了4分。

不過維吉尼亞衛傑洛米上半場最後1秒砍進一顆三分彈，讓維吉尼亞帶著32比29、3分領先進入下半場。蓋伊下半場開局就跳出來飆外線，維吉尼亞拉出一波6比0攻勢，2分多鐘就拉開9分差距。

被看好能成為今年NBA選秀前10順位的考佛(Jarrett Culver)連續強攻籃下得手，愛德華(Kyler Edwards)和法蘭西斯則連砍了2記外線，攜手率德州理工將分差縮小到41比45，但維吉尼亞的亨特也不甘示弱，連2次接到傑洛米的助攻，回敬了2記外線，又拉開9分差。

德州理工不斷苦追，射手莫雷蒂最後9分26秒連2記上籃得手，考佛補籃得分，愛德華則跳投命中，努力在下半場還剩5分32秒追到53比59。最後4分23秒，穆尼(Matt Mooney)在底線接到考佛的傳球，出手砍進團隊第8顆三分球，緊接著中鋒歐迪亞斯(Norense Odiase)硬是在籃下放進兩分，還獲得加罰機會，一舉將比數追成59平。

德州理工一波8比0反擊，維吉尼亞將近3分鐘沒有分數進帳，最後2分54秒才由迪凱特(Mamadi Diakite)的兩罰打破得分荒，要回兩分領先。最後的決勝時刻，兩隊陷入激戰，亨特和蓋伊連下4分，維吉尼亞取得65比61、4分領先，但追分時刻外線都特別神準的德州理工，馬上由莫雷蒂回敬一記三分，又追到1分差。

下半場結束前42秒，維吉尼亞蓋伊和德州理工的考佛在籃下搶球抱在一起，最後球權判給德州，考佛上演了關鍵的大轉身上籃，中鋒歐迪亞斯也展現大心臟，在最後22秒把握住關鍵兩罰，德州理工取得68比65、3分領先。但維吉尼亞韌性十足，亨特最後12秒又飆進個人單場第3顆三分球，硬是將戰局扳平。

▲維吉尼亞亨特。（圖／CFP）

隨後考佛外線出手不進，亨特抓下籃板，亨特最後1秒發生致命失誤，不過德州理工最後一波進攻也沒成功，雙方以68平進入延長賽。亨特延長賽開局就站上罰球線，替維吉尼亞拿下兩分，穆尼隨即連2記跳投命中，包括一顆三分球，讓德州理工取得3分領先。

終場前2分45秒，先是蓋伊兩罰命中，亨特再砍一記外線，維吉尼亞要回2分領先。最後41秒，傑洛米與蓋伊連續4罰命中，將比數改寫為79比73，德州則是連續幾次外線出手都落空，維吉尼亞終場以85比77奪下隊史首座NCAA冠軍金盃。

維吉尼亞此役有3人得分上雙，亨特飆出27分、7籃板和1助攻；蓋伊拿下24分、3籃板，兩人各砍進4顆三分球；傑洛米則繳出16分、9助攻和8籃板。德州理工有5人得分突破雙位數，備受期待的考佛命中率不佳，22投僅5中，貢獻15分、9籃板和6助攻。

▲維吉尼亞亨特。（圖／CFP）