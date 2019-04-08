火箭27顆三分締新紀錄　轟149分狂勝太陽36分取對戰11連勝

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭8日在豐田中心面對西區爐主太陽，射手戈登(Eric Gordon)飆出平個人生涯最高的8顆三分彈，全隊則猛轟破聯盟紀錄的27記外線，光上半場就拉開30分差距，一哥哈登(James Harden)僅上場29分鐘掃下30分提前退場休息，火箭仍以149比113、36分差狂勝，取得對太陽的11連勝，連4場都以20分以上的差距痛扁對手。

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明星周過後一度拉出9連勝的火箭，在本季倒數第2場例行賽碰上分區爐主太陽，毫不留情砲轟對手，全隊在三分外線合計57投27中，刷新了他們在去年12月20日對巫師單場轟了26顆三分球的聯盟紀錄，上周作客沙加緬度他們也曾砍下26記外線。

▲火箭塔克。（圖／達志影像／美聯社）

射手戈登飆出平個人最高紀錄的8顆三分，一哥哈登貢獻5顆，塔克(PJ Tucker)也砍了4顆。火箭光上半場就取得77比47、30分領先，第3節單節又猛灌了40分，將分差進一步擴大到117比77、40分差，先發主將也因此得以提前退場休息。

一哥哈登此役只打了3節就以14投10中攻下30分、13籃板和9助攻的準大三元數據，單場正負值高達+39，火箭終場以149比113、36分差賞給太陽對戰11連敗，連3季橫掃太陽，前一次敗給鳳凰城得追溯到2016年4月8日。另外，單場149分是火箭自1993年以來的單場新高，他們近期已連4戰狂勝對手20分。

▲火箭戈登。（圖／達志影像／美聯社）