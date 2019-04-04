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ABL／最快的5秒違例？夢想家遇黑哨　季後賽遭老八吸血鬼淘汰

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▲寶島夢想家陳世念、葛萊斯。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家陳世念。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

寶島夢想家3日作客老八泰國莫諾吸血鬼，進行季後賽關鍵第2戰，比賽最後34秒還保有2分領先，卻在最後7.6秒出現兩次爭議判決，先是錢肯尼被判發球5秒違例，隨後陳世念又在三分外線被抓犯規送給對手3罰，最終以68比70飲恨，季後賽之旅也告終。

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經過上周日主場的失利，夢想家提前來到泰國進行練球卻出現「小插曲」，兩次球隊練球時間及地點都被更改，不過團隊狀態仍調整得不錯，錢肯尼、陳世念開賽就接連砍進外線，替補控衛鄭瑋在首節中段上場穿針引線，率隊打出一波10比0攻勢，夢想家首節以24比20領先。

但夢想家次節遭吸血鬼中鋒懷特頻頻在籃下小勾射取分，靠葛萊斯連續強攻籃下掃下6分才稍稍止血，上半場結束後反倒陷入39比42落後。兩隊下半場陷入拉鋸，末節最後3分鐘戰成了62平，終場前34秒，葛萊斯籃下硬起得手，夢想家取得68比66領先。

▲寶島夢想家陳世念、葛萊斯。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家葛萊斯。（圖／寶島夢想家提供）

無奈進入倒數讀秒階段時，錢肯尼在邊線發球被判為「發球五秒違例」，這具有爭議的哨音改變了戰局，泰國再次要回球權，辛格特利執行最後的三分出手，陳世念嘗試封阻，哨音再次響起，裁判判定三分出手犯規讓吸血鬼站上罰球線，辛格特利前2罰命中，第3罰滾出但被崔維斯補進籃框內。

夢想家最後的發球一發出，出現了爭球，球權又回到吸血鬼手上，也宣告比賽結束，以70比68飲恨。夢想家本季脫胎換骨成為聯盟龍頭打進季後賽，首輪在李學林缺陣及米勒首戰被禁賽的情況下失去競爭優勢，這一戰又遇到爭議判決，黯然在「3戰2勝」制的季後賽首輪吞下2連敗，爆冷遭老八吸血鬼淘汰。

▲寶島夢想家陳世念、葛萊斯。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家陳世念。（圖／寶島夢想家提供）

關鍵字： ABL寶島夢想家泰國莫諾吸血鬼陳世念錢肯尼葛萊斯
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