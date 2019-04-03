運動雲

> >

沒要到犯規！KD暴怒連吞2T　勇士砸爛金塊他卻收4張罰單

ETtoday運動雲

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特又暴怒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)3日對金塊賽前，才因為上周怒嗆裁判挨罰1.5萬美金，沒想到此役他再度槓上裁判，第3節還剩8分27秒，他在左側45度角出手三分，他認為自己被犯規卻沒得到任何哨音，上前找裁判理論，越講越憤怒，連吞了2次技術犯規遭驅逐出場，又收到另外3張罰單。

衛冕軍3日繼續在甲骨文球場面對西區第2的金塊，雖然首節開局一度陷入7比14落後，但杜蘭特和卡森斯(DeMarcus Cousins)紛紛跳出來飆分，在湯普森(Klay Thompson)命中16呎跳投後，將比數扳成20平，一哥柯瑞(Stephen Curry)也砍進一記26呎三分彈，率隊帶著30比24、6分領先進入次節。

「浪花弟」次節開局繼續發威，連切帶投拿下7分，將領先擴大到41比31，加上杜蘭特最後4分鐘連砍10分，包括連3記爆扣，勇士上半場結束前就拉開59比43、16分領先。不過最近火氣很大的杜蘭特第3節再度情緒失控，開局不到4分鐘，他就因為一次三分出手沒要到犯規，回防時找裁判理論。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特走向前質問裁判，雖然「表弟」趕緊將他攔下，但他仍持續怒瞪裁判碎念，最後連吞了2次技術犯規，被驅逐出場，留下21分、6助攻和3籃板的數據。據勇士隨隊記者許勒(Drew Shiller)的統計，杜蘭特1天領到了4張罰單，包括聯盟今日公布他上周對灰狼賽後批評裁判被罰1.5萬美金，此役第1次技術犯規和第2次技術犯規各挨罰4000美金，以及最後被趕出場再追加2000美金，總共被罰了2.5萬美金。

不過杜蘭特被趕出場並沒有影響賽果，勇士終場在卡森斯繳出28分、12籃板的雙十數據帶領下，以116比102大勝，與金塊的勝差擴大到2場，持續占據西區龍頭寶座。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特卡森斯柯瑞金塊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

右手教功課左手摸私處...　安親班狼師猥褻小六女童30次

推薦閱讀

哈登輕鬆砍36分10助攻宰國王　3月以來轟570分平均每分鐘1分

KD羨慕歐登當選秀狀元　生涯首戰被甜瓜打傻：每晚都會這樣？

勇士3星被罰7.5萬美金！柯瑞KD酸裁判好強　嘴綠2貼文被盯上

柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

熱門新聞

CBA／告別廣廈全場高呼「林志傑！」　霸氣野獸也淚崩了

CBA／林志傑想再打沒奪冠最遺憾　廣廈教頭盼精神傳承

日職／王柏融再敲安打　打穿一、二壘防線右外野安打

柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

中職／戴培峰不是能力不足下二軍　古久保：蹲捕投手失分少

日職／頭跟脖子都包緊緊　王柏融寒冷中左外野美技撲接

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融1安2滿壘無攻　宋家豪首勝沒了

2王柏融整張臉包緊緊　日網友笑翻

3大王8上得點圈再出局　宋家豪勝投不見

4Z魔神6局10K還轟出單場雙響砲

5KD暴怒連吞2T　一天收4張罰單

熱門新聞

1全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

2林志傑想再打沒奪冠最遺憾

3王柏融再敲安打　打穿一、二壘防線

4柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe

5戴培峰不是能力不足下二軍　古久保

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

北海道直擊／王柏融MVP發表感言　害羞道謝...現場球迷心花怒放！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

兄弟牛棚放火！　富邦6比3逆轉兄弟收下2連勝

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366