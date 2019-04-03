沒要到犯規！KD暴怒連吞2T　勇士砸爛金塊他卻收4張罰單

▲杜蘭特又暴怒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士5巨頭之一杜蘭特(Kevin Durant)3日對金塊賽前，才因為上周怒嗆裁判挨罰1.5萬美金，沒想到此役他再度槓上裁判，第3節還剩8分27秒，他在左側45度角出手三分，他認為自己被犯規卻沒得到任何哨音，上前找裁判理論，越講越憤怒，連吞了2次技術犯規遭驅逐出場，又收到另外3張罰單。

Video of Kevin Durant’s ejection. pic.twitter.com/HsBVyBwEFW 請繼續往下閱讀... 2019年4月3日

衛冕軍3日繼續在甲骨文球場面對西區第2的金塊，雖然首節開局一度陷入7比14落後，但杜蘭特和卡森斯(DeMarcus Cousins)紛紛跳出來飆分，在湯普森(Klay Thompson)命中16呎跳投後，將比數扳成20平，一哥柯瑞(Stephen Curry)也砍進一記26呎三分彈，率隊帶著30比24、6分領先進入次節。

「浪花弟」次節開局繼續發威，連切帶投拿下7分，將領先擴大到41比31，加上杜蘭特最後4分鐘連砍10分，包括連3記爆扣，勇士上半場結束前就拉開59比43、16分領先。不過最近火氣很大的杜蘭特第3節再度情緒失控，開局不到4分鐘，他就因為一次三分出手沒要到犯規，回防時找裁判理論。

杜蘭特走向前質問裁判，雖然「表弟」趕緊將他攔下，但他仍持續怒瞪裁判碎念，最後連吞了2次技術犯規，被驅逐出場，留下21分、6助攻和3籃板的數據。據勇士隨隊記者許勒(Drew Shiller)的統計，杜蘭特1天領到了4張罰單，包括聯盟今日公布他上周對灰狼賽後批評裁判被罰1.5萬美金，此役第1次技術犯規和第2次技術犯規各挨罰4000美金，以及最後被趕出場再追加2000美金，總共被罰了2.5萬美金。

不過杜蘭特被趕出場並沒有影響賽果，勇士終場在卡森斯繳出28分、12籃板的雙十數據帶領下，以116比102大勝，與金塊的勝差擴大到2場，持續占據西區龍頭寶座。