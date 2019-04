哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

▲火箭哈登。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)前役碰上國王,上場38分鐘就猛轟50分,這是他單季第9度單場繳出50+表現,超越喬丹(Michael Jordan)的單季8次紀錄,獨占史上第1,NBA官方推特近日將本季曾單場飆破50大關的球員整理在一張圖上,「大鬍子」的次數太多,讓聯盟小編直呼,「我們真的要沒位置了!」

上季終於如願獲得年度MVP獎項的哈登,本季展現強烈的衛冕決心,不僅2度飆出61分,加上前役出戰國王轟下50分,他單季累計有9次單場得分50+的表現,超前了喬丹的8次紀錄。另外,他單季40+場次也來到28場,超越湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)在2005-06賽季締造的27場。

We’re really running out of space, @JHarden13! pic.twitter.com/G4Yv9cRIqa