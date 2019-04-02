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哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭哈登。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)前役碰上國王，上場38分鐘就猛轟50分，這是他單季第9度單場繳出50+表現，超越喬丹(Michael Jordan)的單季8次紀錄，獨占史上第1，NBA官方推特近日將本季曾單場飆破50大關的球員整理在一張圖上，「大鬍子」的次數太多，讓聯盟小編直呼，「我們真的要沒位置了！」

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上季終於如願獲得年度MVP獎項的哈登，本季展現強烈的衛冕決心，不僅2度飆出61分，加上前役出戰國王轟下50分，他單季累計有9次單場得分50+的表現，超前了喬丹的8次紀錄。另外，他單季40+場次也來到28場，超越湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)在2005-06賽季締造的27場。

「黑曼巴」該季曾在對暴龍時轟下生涯最高的81分，並以場均35.4分登上得分王寶座。本季得分持續爆發的哈登，目前則以場均36.4分暫居本季得分榜首位，火箭目前只剩5場例行賽，他有機會超越布萊恩，成為近30年最高的場均得分。

「大鬍子」前役以31投13中飆出50分、11籃板和10助攻，收下個人生涯第5次「50+大三元」，占據史上第1，比排名第2的前雷霆隊友衛斯布魯克(Russell Westbrook)多了2次，繼續朝衛冕年度MVP之路邁進。

▲火箭哈登本季第9度單場至少拿下50分表現。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登布萊恩喬丹
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