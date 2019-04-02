詹皇不打世界盃男籃放眼奧運　美國隊考慮徵召杜克怪物威廉森

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)在4月之前就「提前關機」，迎來了生涯最長的休賽季，《The Athletic》記者瓦爾登(Joe Vardon)報導，這位34歲聯盟頭牌從未考慮要參加今夏的男籃世界盃，儘管美國隊主帥是他非常喜歡的波波維奇(Gregg Popovich)，但他不排除參與2020年東京奧運。

今年將是自2005年來，詹姆斯首度在家「坐著看」季後賽，過去8季他打了168場季後賽，比兩個完整的例行賽還長，負擔了高達6960分鐘。但他本季受到鼠蹊部拉傷影響，光是因為這個傷勢就休養了18場，在湖人的季後賽希望破滅後，球團宣布讓他「提前關機」，單季出賽55場、1937分鐘，創下他的個人新低。

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在「被輪休」後，詹姆斯接受《The Athletic》獨家訪問，熱愛競爭的他坦言，「當然我還想繼續打，但我會聆聽我信任的人的意見，不管我是不是同意這些意見，他們考量的永遠都是怎麼做對我最有利。」

▲詹姆斯(左)本季提前關機 。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯迎來了生涯最長的休賽季，他是否會參與今夏在中國大陸舉行的世界盃男籃引起關注，《The Athletic》記者瓦爾登報導，「詹皇」從來就沒考慮這個選項，儘管美國隊主帥是他非常喜歡的波波維奇，且他主演的電影《空中大灌籃2》的拍攝時程，也是以他不會代表美國男籃出戰世界盃的前提而設定。

「我喜歡關於波波的一切，但這個夏天不適合我(參加美國隊)。」不過詹姆斯不排除代表美國男籃參與2020年的東京奧運，他生涯曾2度奪得奧運金牌，「是的，有這個可能性，不過這取決於我的感覺，我喜歡奧運。」

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)則在2日披露，美國隊考慮找杜克怪物新人威廉森(Zion Williamson)入隊參與世界盃，過去鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)也曾在正式於NBA亮相前，就代表美國男籃出戰2012年倫敦奧運。

威廉森還未確認是否投入今年的NBA選秀會，關於他是否會加入美國隊的討論，可能得等他宣布參加選秀後才會展開。史坦指出，在接近選秀會前，雙方不太可能進行討論，因為威廉森還沒有NBA的經紀人。

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）