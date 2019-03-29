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笑稱讓鄧肯穿西裝演講是最大成就　吉諾比利：我一生都很幸運

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▲馬刺GDP連線再次合體。（圖／翻攝自IG／_tonyparker09）

▲馬刺GDP連線再次合體。（圖／翻攝自IG／_tonyparker09）

記者游郁香／綜合報導

堪稱NBA史上最成功的3人組、馬刺GDP連線29日再次同框，已退休的鄧肯(Tim Duncan)和轉戰黃蜂的帕克(Tony Parker)，重返聖城參與老搭檔吉諾比利(Manu Ginobili)的20號球衣退休儀式，「鬼之切」打趣表示，「我讓鄧肯穿上西裝在你們面前發表演說，這是很了不起的成就。」

馬刺29日對騎士賽後，在主場AT&T中心舉行了吉諾比利球衣退休儀式，他的家人、阿根廷國家隊隊友到場獻上祝福，他昔日的搭檔、恩師波波維奇(Gregg Popovich)輪番上陣演講，「鬼之切」在滿場球迷的歡呼聲中走到場中央，「非常感謝大家！我讓鄧肯穿上西裝在你們面前發表演說，這是很了不起的成就。TD講了有多久，6分鐘還是5分鐘？這是很不可思議的成就，我沒辦法再達成更大的成就了。」

吉諾比利隨後恢復正經，他說自己從來沒預期能站在這裡，當他開始嶄露頭角時，他想說自己可能可以在歐洲闖出一片天，或許有一天還能隨國家隊贏得一些榮譽，「突然我聽到這些傳奇人物在談論我，他們都是我敬佩、尊重和熱愛的前輩，他們說的話讓我非常興奮，我對此非常感激。我想要和你們每一位握手，並且給你們大大的擁抱，我真的非常感激。」

▲馬刺吉諾比利、鄧肯、帕克。（圖／CFP）

▲馬刺GDP連線再次同框。（圖／CFP）

回顧了自己的籃球路，這位將生涯16年都奉獻給聖城的傳奇球星說，自己走到這裡經歷了漫長的旅程，但一路上都非常幸運，「我在一個父母都非常支持我的家庭成長，他們允許我和我的兄弟去追求我們的籃球夢想，還提供我們一路上所需的一切。我出生在一個有著特別籃球氛圍的城市，給了我對這項運動的渴望。」

在吉諾比利20歲的時候，他在阿根廷的一個城市打球，遇見了與他一路走到現在、聰明美麗的老婆。幾年之後的NBA選秀之夜，當時他正在為錦標賽做準備，突然接到一通電話告訴他，他被一支NBA冠軍球隊選中，「我當時說，『什麼！這不可能！』」

在1999年選秀會，吉諾比利在次輪第57順位被馬刺選中，「鬼之切」說，「這讓我改變了自己的目標，我知道有球隊對我感興趣，我知道現在一切取決於我自己。我告訴你們，我是一個幸運的人，我有一手好牌，我只需要好好打，這就是我需要做的事。

▲馬刺吉諾比利、鄧肯、帕克。（圖／CFP）

▲鄧肯穿西裝演講。（圖／CFP）

吉諾比利也強調，他並不後悔離開球場，「我不後悔決定退休，我決定退休後，我有更多時間和我的家人相處。我想確保你們明白一點，我一點都不難過，我很滿意現狀。」

回想起初到聖安東尼奧時，吉諾比利說他當時一無所知，「我不知道和這個傢伙、那個傢伙一起打球會是怎麼樣，不知道和羅賓森(David Robinson)一起打球是怎樣。」他對著全場球迷感性地說，「每次你們為我瘋狂，齊聲喊我的名字，我感受到你們在我身後支持我，對此我永遠感激，非常感謝你們！

▲馬刺吉諾比利、波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉諾比利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺吉諾比利鄧肯帕克波波維奇
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