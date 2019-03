笑稱讓鄧肯穿西裝演講是最大成就　吉諾比利：我一生都很幸運

▲馬刺GDP連線再次合體。(圖/翻攝自IG/_tonyparker09)

記者游郁香/綜合報導

堪稱NBA史上最成功的3人組、馬刺GDP連線29日再次同框,已退休的鄧肯(Tim Duncan)和轉戰黃蜂的帕克(Tony Parker),重返聖城參與老搭檔吉諾比利(Manu Ginobili)的20號球衣退休儀式,「鬼之切」打趣表示,「我讓鄧肯穿上西裝在你們面前發表演說,這是很了不起的成就。」

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX