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勇士小將貝爾遭禁賽1場　竟是因他在飯店買東西算助教帳上

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▲勇士小將貝爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士小將貝爾 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

在28日作客灰熊賽前，勇士突然宣布陣中24歲小將貝爾(Jordan Bell)因為做出「不利」球隊的行為遭禁賽1場，灣區主帥柯爾(Steve Kerr)以這是內部事務拒絕說明原因，但《The Athletic》披露，貝爾被禁賽的原因是他在入住的飯店進行「個人消費」，卻把這筆帳記在助教布朗(Mike Brown)的頭上。

《The Athletic》報導，當地時間周二晚上，貝爾在勇士入住的飯店進行個人消費，但他究竟買了什麼以及消費金額無法得知，卻把帳單算到助教布朗身上；消息來源還透露，這已經不是貝爾第一次這麼做。通常NBA球隊到客場比賽時，所屬球團會支付住宿費用，但如果自己購買了點心、酒或在房間看電影，就必須自己付錢。

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針對貝爾的事件，勇士僅發表了36字「用字模糊」的聲明，主帥柯爾也強調這是球隊的內部事務，沒有說明禁賽確切的原因。

▲勇士小將貝爾 。（圖／達志影像／美聯社）

本季是貝爾來到勇士的第2季，上季他出賽57場，還有13場先發，曾有單場6火鍋、單季25次灌籃的表現，但他也曾因為在球隊大幅領先，比賽已經進入垃圾時間時上演自拋自扣，讓對手獨行俠主帥卡萊爾(Rick Carlisle)非常不滿，覺得不受尊重，「職業道德」遭受質疑。

去年季後賽，貝爾也曾惹出風波，在季後賽首輪第3戰僅上場3分鐘的他，竟私自決定和其他主力一起跳過訓練，讓教練團很不高興。不過貝爾在西區決賽和總冠軍賽重新贏得信任，回到固定輪替陣容，總決賽第3戰他上場12分鐘就繳出10分、6籃板的高效數據。

但貝爾本季依舊無法穩定出賽，另外兩位年輕中鋒瓊斯(Damian Jones)和魯尼(Kevon Looney)得到的機會還比他多，當他得到上場時間，又顯得很掙扎，情況在明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)克服阿基里斯腱傷勢回歸後變得更糟，他在1月底對湖人時還因為誤解主帥的指令遭公開批評。

▲勇士小將貝爾 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士貝爾布朗柯爾
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