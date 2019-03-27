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詹姆斯沒季後賽打是好事？　波許預告「他下季變更強」

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▲湖人詹姆斯、熱火波許。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

本季將是詹姆斯(LeBron James)自2004-05賽季以來，首度無緣季後賽，湖人陷入連6年都沒能擠進西區前8的魔咒，讓洛城球迷失望不已，但曾與「詹皇」在邁阿密攜手奪下2冠的波許(Chris Bosh)卻認為，這未嘗不是一件好事，「這15年來他第一次可以休息，得到一個完整的休賽季，我覺得下季大家可以看到一個從未見過的他。」

因為沒能帶領湖人重返睽違5年的季後賽，詹姆斯受到不少批評，繼好兄弟韋德(Dwyane Wade)站出來力挺表示，這位34歲聯盟巨星仍打出了MVP等級的一個賽季，昔日在熱火的另一位好戰友波許也表達了支持，直言外界沒有給「詹皇」應有的肯定。

波許說，「他立下了如此高的標準，以至於就算他得到場均25分、8籃板和8助攻還會被嫌不夠。在他連續8年率隊打入總決賽後，人們開始對他的偉大感到厭倦。

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▲湖人詹姆斯、熱火波許。（圖／路透）

▲波許。（圖／路透）

湖人連6季遭拒於季後賽門外，有人開始認為洛城陷入某種詛咒之中，但波許卻覺得這對詹姆斯或許是一件好事，「這15年來他第一次可以休息，能夠重新調整，得到一個完整的休賽季，因此我覺得下季大家可以看到一個從未見過的詹姆斯。」

波許的熱火1號戰袍27日正式被退休，雖然詹姆斯因為得在洛城主場出戰巫師，沒能親自到場參與，但他賽後開玩笑說，他差點就「輪休」飛去邁阿密參加波許的球衣退休儀式，怕被聯盟開罰，不想以身試法才作罷，「但他是我的兄弟，我愛所有關於他的一切。

▲熱火退役波許球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火退休波許的1號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

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