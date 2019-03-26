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拓荒者中鋒紐基奇左腿嚴重變形　隊友傻了球迷呼喊名字祈禱

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▲拓荒者紐基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者主戰中鋒紐基奇遭逢嚴重腿傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

拓荒者26日歷經了2次延長才辛苦以148比144擊落籃網，成為西區第4支鎖定季後賽席次的隊伍，主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)卻遭逢恐怖腿傷，比賽最後2分22秒，他為了爭搶籃板跳起來，落地時沒站穩，造成左腿嚴重變形，畫面怵目驚心，隊友紛紛低下頭不忍直視，波特蘭球迷則呼喊著他的名字替他祈禱。

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24歲的紐基奇來到拓荒者第3季，迎來了生涯年，過去71戰，他繳出場均15.4分、10.3籃板和3.2助攻，外帶1.4火鍋的優異數據。26日面對籃網一役，他更攻下全隊最高的32分、16籃板和5助攻，外帶2抄截、4火鍋，卻在比賽最後2分22秒遭逢重傷，他衝到禁區跳起來爭搶籃板，落地時沒踩穩，整個人重摔在地，左腿骨頭明顯變形，畫面令人不忍直視。

紐基奇在地上無法動彈，看起來十分痛苦，他被擔架抬離現場前，憂心的拓荒者主場球迷一起大聲吶喊著他的名字替他祈禱，主帥史托茲(Terry Stotts)面色凝重。雖然拓荒者最終以148比144取勝，正式鎖定季後賽席次，史托茲卻透露，賽後休息室非常安靜。

紐基奇被送往波特蘭當地的醫院緊急治療，史托茲以「毀滅性」來形容主戰中鋒的傷勢；少了紐基奇勢必會大大打擊拓荒者的禁區戰力，球隊二哥麥卡倫(CJ McCollum)近來也受到左膝傷勢困擾，接下來客場4連戰已確定無法上陣，傷病成了這支暫居西區第4的強權最大的隱憂。

▲拓荒者紐基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者中鋒紐基奇(右)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA拓荒者紐基奇
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