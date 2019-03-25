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哈登僅打29分鐘砍6顆三分掃28分　火箭輕取鵜鶘連7季進季後賽

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)過去2戰狂轟了118分，成為繼喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)之後，近50年來第3位達成此紀錄的球員；雖然他在25日作客鵜鶘一役沒再上演瘋狂飆分秀，但效率依舊驚人，上場29分鐘就以19投10中攻下28分，包括6顆三分彈，末節坐在板凳休息，仍率隊以113比90輕取鵜鶘，正式鎖定季後賽席次。

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哈登開賽就連續2次切入取分，搭檔保羅(Chris Paul)則連送了2次助攻，並在首節還剩8分38秒急停跳投命中，攜手率火箭拉出10比2攻勢，從開賽就壓著鵜鶘打。「大鬍子」在首節中後段連3記後撤跳投命中，射手戈登(Eric Gordon)也命中3記外線，一舉把比分差擴大到33比19、14分。

戈登次節開局繼續飆外線，塔克(PJ Tucker)也加入砍三分的行列，在哈登上半場終了前5分40秒命中一記25呎後撤三分後，火箭將領先擴大到51比29、22分差；雖然鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)試圖率隊追分，但「大鬍子」在次節結束前5.4秒又飆進一記外線，火箭保有63比44、19分領先。

鵜鶘第3節前1分半鐘在「一眉哥」與藍道(Julius Randle)連下7分帶領下，一度把落後分數縮小到14分，但戈登很快以一顆25呎三分撲滅對手的反攻氣焰；哈登單節連切帶投再添7分，在他最後53.7秒提前「打卡下班」時，火箭以87比65、22分領先對手。

在大幅領先之下，過去2戰鏖戰了66分鐘、轟下118分的哈登，得到了喘息空間，他末節只坐在板凳上觀戰。他此役打了29分鐘，19投10中攻下28分仍是全隊最高，另有4助攻和3籃板，外帶火鍋、抄截各1，三分球則是12投6中，火箭終場以113比90輕鬆取勝，收下本季第47勝，也正式鎖定季後賽席次，連7季打入季後賽追平了隊史紀錄。

值得一提的是，火箭此役又飆出21顆三分球，本季團隊場均能砍進超過15記外線，傲視全聯盟。這一戰除了哈登單場包辦6顆三分球，射手戈登也砍了6顆，另外替補前鋒豪斯(Danuel House Jr.)從板凳崛起，三分球5投4中挹注了14分。

▲火箭哈登。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登保羅鵜鶘戴維斯
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