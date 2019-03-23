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林書豪存在感銳減拿5分3籃板　喬治猛飆外線雷霆逆轉勝暴龍

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▲暴龍林書豪、雷納德。（圖／CFP）

▲暴龍遭雷霆逆轉落敗。（合成圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍3天內2度與雷霆交手，前役領先20分卻被逼入延長才險勝，這一戰暴龍又在第3節後段被打出20比4的大逆襲，從13分領先變落後。決勝節雷霆二哥喬治(Paul George)與施洛德(Dennis Schroder)聯手砍進3顆關鍵三分，取得10分反超，雖然多倫多王牌雷納德(Kawhi Leonard)單場轟下37分，暴龍終場仍以109比116遭逆轉落敗。

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回到多倫多主場迎戰近14戰苦吞10敗的雷霆，暴龍教練團選擇讓全隊「跳過」上午的訓練，主帥納斯(Nick Nurse)強調，球隊會試著贏下剩下的每場比賽，但不會強求60勝或分區頭號種子的位置。

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雷納德在首節還剩8分53秒砍進一顆27呎三分球，41秒後又上籃取分，隨後格林(Danny Green)命中右側底線三分，暴龍拉出一波11比5攻勢；不過「可愛」首節打不到一半就迅速領了2次犯規，在最後5分14秒下場休息。

雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)連送2次助攻給格蘭特(Jerami Grant)後，砍進個人單場首顆三分，將比數扳成16平；不過暴龍射手格林外線手感極佳，單節3次三分出手都命中，加上頂替羅瑞(Kyle Lowry)先發的范弗利特(Fred VanVleet)最後0.3秒再下兩分，暴龍首節取得29比22、7分領先。

▲暴龍林書豪、雷納德。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

由於范弗利特打滿首節，林書豪直到次節才上陣。上場後隨即切到籃下取分，他還向裁判要犯規，但裁判並沒有動作；隨後他在41秒內連領兩犯，但在場上仍十分積極，果斷出手三分不進後，送助攻給格林砍三分，並在次節還剩8分28秒於弧頂命中外線，上場7分鐘，3投2中得5分、1助攻和1籃板。

雷霆次節一度靠著一波9比2反擊，在二哥喬治成功單打范弗利特拋進兩分後，追到48比49，不過雷納德馬上連下4分止血，格林則在左側45度角飆三分，上半場終了前22.4秒，「可愛」翻身跳投得手，將差距擴大到58比48。

暴龍第3節仍維持超過5成的高命中率，上半場攻得13分的西亞卡姆(Pascal Siakam)繼續飆分，連投帶罰砍下12分，此節還剩5分26秒，他先是抄走喬治的球，快速推進到籃下放進兩分並把握住加罰機會，將領先擴大到76比63。

不過多倫多接下來突然「熄火」將近2分鐘，雷霆兩大得分手喬治與「衛少」趁機率隊打出9比0反擊，將比數逼近到72比76。第3節最後2分22秒，施洛德、莫里斯(Markieff Morris)和佛格森(Terrance Ferguson)攜手砍進3顆三分彈，雷霆一舉把比分超前為83比79，扭轉了劣勢。

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

雷霆憑藉第3節末段20比4的大逆襲，不僅讓暴龍的13分領先化為烏有，還帶著83比80、3分領先進入決勝節。第3節最後2分39秒才回到場上的林書豪，執行此節最後一波進攻時沒注意到進攻時間，沒能及時出手，他末節前段繼續留在場上，被施洛德蓋了一記火鍋，最後7分33秒被換下場。

直到第3節最後3分鐘都還保有7分領先的暴龍，決勝節反倒得在雷霆背後追趕，雖然雷納德前6分多鐘連砍10分，但雷霆二哥喬治和施洛德最後7分14秒聯手砍進3顆三分球，將領先擴大到104比94。

隨後「可愛」幾次進攻都受阻，他仍持續在籃下搶分，在終場前2分18秒將分差縮小到104比108，但喬治和施洛德隨即又跳出來回應，雷霆終場以116比109逆轉獲勝。

林書豪此役僅獲得14分鐘的上場時間，4投2中得5分、3籃板和1助攻。暴龍以雷納德攻下37分最高，格林也命中6顆三分球得到19分。雷霆則以三分球10投5中的喬治繳出28分、6籃板和5助攻最佳；施洛德從板凳挹注26分，包括4顆三分球；衛斯布魯克貢獻18分、13助攻和12籃板的大三元數據，但單場20投僅6中。

▲暴龍林書豪、雷納德。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子雷霆
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