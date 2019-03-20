Kobe挺湖人追AD　認同送走球哥等3潛力小將：再見掰掰

▲湖人一哥布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人去年夏天大手筆挖來聯盟頭號巨星詹姆斯(LeBron James)，本季依舊沒能重返季後賽，前任紫金一哥布萊恩(Kobe Bryant)贊同老東家找戴維斯(Anthony Davis)輔助「詹皇」，就算要送走陣中幾名潛力新星「球哥」博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)和庫茲馬(Kyle Kuzma)也在所不惜。

為了重返睽違5年的季後賽，湖人在2月交易截止日前積極追求決心要離開鵜鶘的戴維斯，當時多名洛城潛力新星「球哥」、英格雷、庫茲馬和哈特(Josh Hart)等，都捲入這個交易風暴，讓紫金小將各個人心惶惶，甚至影響了他們場上的表現，最後鵜鶘卻無意在季中就送走「一眉哥」，讓那2周的時間成了一場鬧劇。

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有人認為湖人不該為了得到第2名大咖球星，送走所有具有天賦與未來發展性的小將，但洛城傳奇布萊恩顯然不認同這種想法，「庫茲馬、博爾和英格雷，這3個球員比戴維斯更好？不，再見！掰掰！戴維斯是世界最佳的球員之一，不只是以現役的角度，而是以歷史的角度。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

「我們在談論的是什麼？如果你能夠交易來戴維斯，一定要去做。如果辦不到，那好吧，我們有3名非常年輕又努力的球員，他們都很聰明，值得加以培養，但如果能夠交易得到戴維斯...當然支持！」布萊恩說道。

詹姆斯去年與湖人簽下4年合約，下個賽季中他就會滿35歲，急需另一名MVP等級的巨星來幫助他，紫金軍團今夏勢必會再次積極追求戴維斯。「一眉哥」也是「詹皇幫」的成員之一，他去年轉到保羅(Rich Paul)開設的經紀公司《Klutch Sports Group》旗下，據傳他很有意願攜手「詹皇」，但有消息指出，鵜鶘恐怕無論在什麼情況下，都不願意將這位26歲明星長人送到湖人。

▲湖人上個月追求戴維斯未能成功。（圖／路透）