建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇　皮爾斯的理由「很現實」

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

當聯盟頭號巨星詹姆斯(LeBron James)去年夏天與湖人簽下4年合約時，應該很少人會預料到，「交易詹皇」竟會在季末成為話題。轉任球評的綠衫軍傳奇皮爾斯(Paul Pierce)近日在節目上被問到，如果湖人抽到今年的狀元籤，他們該採取什麼行動？對此「真理」毫不猶豫地說，「要是我會交易詹姆斯。」

曾執教尼克和火箭的名教頭小范甘迪上周曾在節目上「很認真」建議，湖人應該考慮各種選項來「復興」球隊，包括把洛城一哥詹姆斯放上交易檯面，空出薪資空間，以利於爭取正值巔峰的杜蘭特(Kevin Durant)或雷納德(Kawhi Leonard)，這個建議讓不少人吃驚。

請繼續往下閱讀...

《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)最近也披露，湖人老闆珍妮(Jeanie Buss)懷疑上個月追求鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的期間，詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)曾「洩漏消息」對外亂放話，一氣之下曾閃過要交易「詹皇」的念頭。

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍傳奇皮爾斯近日在節目上又有驚人建議，他說若是湖人抽中狀元籤，也就是可以選進狀元大熱門、杜克的怪物新人威廉森(Zion Williamson)，應該馬上交易詹姆斯，雖然他話說完現場爆出笑聲，但他繼續正經地說，「你談論的是剩下3年(合約)的詹姆斯，以及還有15年生涯的威廉森。」

過去8季皆率所屬球隊打入總決賽的詹姆斯，去年夏天才與湖人簽下一紙4年1.53億美金的合約，儘管他本季曾因鼠蹊部傷勢缺陣了18場，仍繳出場均27.5分、8助攻和8.5籃板的優異數據，比較可惜的是，全隊的傷病不斷嚴重拖累戰績，目前以31勝39敗排在西區第11的紫金軍團，已經幾乎確定將連6季無緣季後賽。

▲皮爾斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）