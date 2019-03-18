誤會大了！庫茲馬「一句話」惹議　球迷：你認同交易詹皇？

▲庫茲馬(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)因為寫了一句，「小范甘迪(Jeff Van Gundy)在電視上說的是真話。」意外在推特上引起風波。因為名教頭小范甘迪前陣子才在節目上建議，洛城應該把一哥詹姆斯(LeBron James)放上交易檯面，不少球迷湧入庫茲馬貼文下留言，「所以這代表你同意他說湖人應該交易詹姆斯，哈哈。」

van gundy be talking the real on TV 請繼續往下閱讀... 2019年3月17日

雖然僅邁入生涯第2季，庫茲馬已成為湖人先發主將，他本季場均18.6分，僅次於一哥詹姆斯的27.5分，是球隊的第二得分手，在紫金軍團上個月追求鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)的期間，他曾被列為交易籌碼之一。近日這位23歲小將在個人推特上寫道，「小范甘迪(Jeff Van Gundy)在電視上說的是真話。」意外引起爭議。

曾執教尼克和火箭的名教頭小范甘迪上周曾在節目上「很認真」建議，湖人應該考慮各種選項來「復興」球隊，「他們必須要重建這個陣容，對吧？在我看來，他們可能會追求戴維斯，我認為應該要嘗試交易詹姆斯。」他還表示自己很納悶為何湖人不把「詹皇」交易到快艇，以獲得足夠的薪資空間，讓他們在爭取正值巔峰的杜蘭特(Kevin Durant)或雷納德(Kawhi Leonard)上獲得更有利的位置。

▲庫茲馬。(圖／CFP)

因此當庫茲馬提到小范甘迪時，大批推特上的球迷馬上聯想到這件事，紛紛在下面留言，「所以這代表你同意他說湖人應該交易詹姆斯，哈哈。」「那就交易詹姆斯吧？我們就這麼做！」「他說的對，詹姆斯應該被交易。」

不過也有球迷替庫茲馬澄清，說他這則發文是在講勇士作客雷霆的比賽，灣區替補控衛庫克(Quinn Cook)領到技術犯規時，小范甘迪當下表示，如果勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)領到技術犯規的罰款和庫克一樣，這是很不公平的事，因為同一筆錢對超級巨星和替補小將的意義並不一樣；但小范甘迪的球評搭檔傑克森(Mark Jackson)並不認同，他認為犯罪就是犯罪，「這並不是把矛頭指向詹姆斯」。

▲庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）