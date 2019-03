誤會大了！庫茲馬「一句話」惹議　球迷：你認同交易詹皇？

▲庫茲馬(左)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)因為寫了一句,「小范甘迪(Jeff Van Gundy)在電視上說的是真話。」意外在推特上引起風波。因為名教頭小范甘迪前陣子才在節目上建議,洛城應該把一哥詹姆斯(LeBron James)放上交易檯面,不少球迷湧入庫茲馬貼文下留言,「所以這代表你同意他說湖人應該交易詹姆斯,哈哈。」

van gundy be talking the real on TV