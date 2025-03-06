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厄文賽季報銷是因「上場太久」？　主帥基德駁斥：他從未抱怨

▲▼獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠「公園阿伯」厄文（Kyire Irving）因左膝前十字韌帶撕裂，本賽季報銷。外國媒體將厄文報銷原因歸咎於「上場時間過多」，引發總教練基德（Jason Kidd）不滿，他認為厄文上場時間完全沒有問題，且稱厄文對此從未有抱怨。

厄文對戰國王的比賽中撕裂左膝前十字韌帶。第1節末段，他試圖突破國王2名防守球員時，右腳踩到瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）的腳，導致左膝向後彎曲，最終受傷。

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基德將這起傷勢形容為「意外事故」，並強調與厄文的上場時間無關，「負荷與這次受傷完全無關。」基德接著說，「我們談論的是某一個瞬間發生的意外，他踩到了瓦倫休納斯的腳，這是一場意外事故，本應該這樣報導的，但沒有，媒體在報導陰謀論。」

▲獨行俠厄文飆25分9籃板5助攻，主場擊退黃蜂。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文聖誕節後上場時間達38.2分鐘，聯盟第3高。（圖／達志影像／美聯社）

自去年聖誕節唐西奇（Luka Doncic）因小腿受傷缺陣以後，厄文場均上場達到38.2分鐘，排名聯盟第3高。而在交易截止日後，由於獨行俠進行陣容調整及多名球員受傷，厄文的上場時間進一步提升至場均38.9分鐘。

基德強調，厄文對於自己的出場時間從未抱怨，「他有抱怨過上場時間嗎？沒有。」基德表示，「球迷有抱怨嗎？沒有，因為他們買票就是為了看他打球，厄文有足夠的體能狀態，他接受這個挑戰，他希望承擔這樣的責任。但我們有報導這些嗎？沒有。我們在報導我們讓某人過度操勞，這根本不是真的。」

基德接著說，「厄文的工作就是打球，而且他熱愛比賽，32歲的球員在1個月內場均打40分鐘完全沒問題，又不是整個賽季都這樣，我覺得有時候我們的報導有些過頭，或者只是為了吸引關注，而沒有真正說出事實。」

關鍵字： NBA獨行俠厄文基德報銷

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