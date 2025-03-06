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杜蘭特當眾甩開主帥手臂？完整影片曝　「不在乎球隊就不會發生」

記者游郁香／綜合報導

太陽昨（5）日以2分險勝快艇，持續往重返西區前10名邁進，當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）該役猛砍34分、7籃板，賽後所有人卻都把焦點放在他與主帥巴登霍澤（Mike Budenholzer）一次「激烈交流」上，KD甩掉主帥手臂的動作引發熱議，不過完整影片顯示，KD之後又主動去找主帥討論。

這起事件發生在首節比賽時，杜蘭特在場上與主帥巴登霍澤進行交流，他走回板凳席時，主帥伸手拉住他的左手臂，似乎想要進一步溝通，卻遭到他甩開手臂。這一幕被轉播畫面捕捉後，立刻引發熱議，認為太陽內部可能存在不合或戰術意見分歧。

▲▼太陽頭牌杜蘭特、主帥巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽頭牌杜蘭特（左）（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特受訪時駁斥這種說法，稱這種互動正是兩人彼此尊重與追求勝利的表現，不了解他們師徒關係的人，才會斷章取義，「我們都是競爭者，都想贏球，有時我的想法跟教練不一樣，有時他的想法跟我不一樣，但他允許我作為球隊的資深球員表達自己的意見。」

「如果我們都不在乎球隊，那這些討論根本不會發生。」杜蘭特繼續說道，「所以我很開心我們贏球了，這些無謂的猜測就能被掃到一邊去。甚至有些鳳凰城當地的人，都迫不及待想把這當成我們打不好的原因，這真的太荒謬了。」

▲▼太陽頭牌杜蘭特、主帥巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽主帥巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

巴登霍澤也在賽後回應此事，強調他與杜蘭特的關係十分穩固，並形容兩人就像老朋友一樣，這樣的交流在比賽中屬於正常範圍，「我們一直都在交談，在互相抓住對方手臂，這沒什麼特別的。比賽中有一個戰術決策，我的想法與他的不同，但這就是籃球的美妙之處。」

巴登霍爾澤進一步稱讚杜蘭特在這場比賽中的領導力，認為他在關鍵時刻挺身而出，帶領球隊完成逆轉勝，「從那個時刻開始，他的聲音、他的想法、他的建議都成為比賽的一部分，這對我們來說非常重要。」

▲▼太陽頭牌杜蘭特、主帥巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特在首節打滿12分鐘，當時只拿下5分，但他在第4節徹底爆發，單節轟下19分，最終以34分、7籃板、4助攻、2阻攻的表現帶領太陽以119比117逆轉擊敗快艇。

值得一提的是，體育主播考克斯（Cameron Cox）在社群媒體上分享了一段49秒完整影片，驗證了杜蘭特和巴登霍澤的說法，「電視轉播沒有顯示的部分，在電視暫停後，我們的攝像機捕捉到杜蘭特拍了拍巴登霍澤，想要對話。」

關鍵字： NBA太陽杜蘭特巴登霍澤

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