林書豪先發下半場卻被范弗利特取代　狀態迷失拉警報

▲林書豪 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

為了趕緊找回在老鷹時期的高效率，林書豪好幾次都成為暴龍訓練中最晚離開的球員之一，在主控羅瑞(Kyle Lowry)連續缺陣之下，他連2場登上先發，但18日作客活塞一役，他上半場3投0中，下半場遭傷癒復出的范弗利特(Fred VanVleet)取代，暴龍記者沃爾斯塔特(Ryan Wolstat)直言「豪小子」來到多倫多後多數時間都很迷失。

林書豪轉戰暴龍已滿1個月，這段期間3度被拉上先發，最近2場是因為明星主控羅瑞扭傷了左腳踝，由他頂替上陣。前役面對前東家湖人，他打了21分鐘9投4中拿下9分、7籃板，18日換到汽車城踢館，他上半場出賽10分鐘左右，3次出手都落空，他的「先發位置」下半場遭克服左手拇指傷勢的范弗利特取代。

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范弗利特連續休戰12場，這一戰回歸後，前2節打了13分鐘，貢獻8分、2助攻，隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)讚賞范弗利特的復出狀態，肯定他能夠毫不猶豫攻擊籃框，並沒有因為傷停而失去比賽節奏。

▲范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

另一位暴龍記者沃爾斯塔特則直言，「林書豪成為暴龍的一員後，多數時間看起來都很迷失，范弗利特成為下半場的先發，很有可能會持續減少林書豪的上場時間。」結果林書豪下半場僅出賽7分鐘左右，整場打了17分鐘僅比兩名替補球員麥考(Patrick McCaw)和莫爾蘭(Eric Moreland)多，4投1中只靠一記外線拿下3分、3助攻，在這場比賽中遭到邊緣化。

反觀范弗利特整場打了31分鐘，與其他4位先發一樣單場出賽時間都超過30分鐘，10投6中砍下全隊次高的17分、4助攻和1籃板，三分球5投4中，回歸首戰表現搶眼。

隨隊記者雷溫柏格指出，在范弗利特已經歸隊，加上羅瑞預計不會缺陣太長的時間，林書豪的處境恐「拉警報」，「並不是他不夠努力，而是他至今不管先發或替補看起來都沒融入。」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）