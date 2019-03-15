暴龍本季「雙殺」湖人跨過恐詹症？納斯：詹皇走了東區變有趣

▲詹姆斯(左)對位雷納德(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍上季拿下59勝，主場戰績更是傲人的34勝7敗，無奈季後賽首輪又敗在「剋星」詹姆斯(LeBron James)手上，過去3季晉級之路皆斷在他手上；不過他去年夏天轉戰西區後，暴龍本季2次碰上他帶領的湖人都以雙位數的分差取勝，主帥納斯(Nick Nurse)直言，「詹皇」西進後，東區變得有趣，不止要跨過這位聯盟巨星的那一關。

請繼續往下閱讀...

本季2度與湖人交手，暴龍都碰上陣中主力大將少一人的狀況，去年11月作客洛城時，當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)因為左腳踝傷勢未癒缺陣，但禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)以17投15中逼近9成的命中率狂飆34分、10籃板，率隊以121比107痛宰紫金軍團。

兩隊15日換到多倫多主場對戰，儘管詹姆斯以23投12中攻下全隊最高的29分、6助攻和4籃板，但其他幾位先發隊友很不給力，除了朗多(Rajon Rondo)貢獻13分、8助攻，其他3位合計僅得23分，板凳也只有卡盧索(Alex Caruso)得分上雙，有4人得分掛蛋，遭暴龍一路壓制，最後以98比111落敗。

暴龍連4季在例行賽橫掃湖人，取得對戰9連勝，似乎也跨過了「恐詹症」陰霾。多倫多過去3季的季後賽晉級之路連3季斷在「詹皇」手上，季後賽對上他慘吞了10連敗，不過這位宰制東區15年的超級巨星，去年夏天決定轉戰西區披上紫金戰袍，大大改變了東區的生態。

▲詹姆斯曾是暴龍跨不過去的一面牆。（圖／達志影像／美聯社）

去年才從助理教練被「扶正」成為暴龍總教練的納斯，談到詹姆斯離開東區一事時表示，「我不確定他離開是否真的有幫到我們的忙，可能要幾個月以後才會知道，但這的確讓東區變得有趣，以前你必須跨過他那一關，現在必須要跨過的關卡更多。」

「詹皇」離開後，新生代的「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)率領公鹿爬上東區龍頭，暴龍則緊追在後，第3名則是失去了一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)仍屹立不搖的溜馬，上季後段班球隊籃網也殺入前8強，暫居分區第6，形成群雄割據的局面。

納斯也回想起去年季後賽的傷心回憶，暴龍首戰原有機會能戰勝詹姆斯領軍的騎士，卻在末節最後30.9秒被「詹皇」砍進追平比數的後仰跳投，最後在延長賽落敗。

「我們首戰真的掌控了局面，我不知道我們重播了最後那一回合多少次，3、4次的補籃還有籃下近距離投籃就是不進，那真的改變了整個系列賽的走勢，甚至是整個賽季。」

▲暴龍禁區猛將伊巴卡。（圖／CFP）