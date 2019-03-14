湖人不能打還是熱愛季後賽　詹皇自信「上季不會是最後一次」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人前役雖以16分大勝公牛止住了5連敗，但他們與西區第8的快艇仍有7場勝差，一哥詹姆斯(LeBron James)不諱言每打完一場比賽，球隊晉級季後賽的希望都更趨近於零，但他沒有因此對未來失去信心，「西區有太多支球隊都打得很出色，所以你會試著變得更好，但這(上季)不會是我最後一次進季後賽。」

以31勝36敗排在西區第11的湖人，與「不斷變動」的西區老八有著7場勝差，在只剩下最後15場例行賽之下，詹姆斯連13季打入季後賽、連8季搶進總決賽的偉大紀錄恐將告終。儘管極有可能面臨沒季後賽可打的窘境，但詹姆斯沒有因此洩氣，「很顯然，我希望我的球隊能打進季後賽，就算我無法參與其中，我還是很熱愛季後賽。」

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▲湖人前役終止了5連敗。（圖／CFP）

「如果我們打不進季後賽，我還是會看比賽，感覺我們打進季後賽的機率每場比賽後都變得更趨近於0，西區有太多支球隊都打得很出色，所以你會試著變得更好，但這不會是我最後一次進季後賽。」

詹姆斯希望湖人把握剩下的賽季磨練，紫金軍團從15日開始要展開客場4連戰之旅，將接連作客東區強權暴龍、活塞和聯盟首支晉級季後賽的公鹿。「詹皇」認為這對陣中的年輕球員來說，是不可多得的學習機會，「我們還是會對上一些季後賽球隊，對我們的年輕球員來說，能夠在客場對上季後賽隊伍，對他們的發展很重要。」

「所有能晉級季後賽的球隊都是好球隊，這些小將會得到學習的機會，我也有機會和他們一起打球，我們可以利用這次的機會。」

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）