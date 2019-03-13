羅瑞將出手機會讓給林書豪　無私應援助豪哥近3戰狀態回升

▲羅瑞無私幫助林書豪融入。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪轉戰多倫多後，主控羅瑞(Kyle Lowry)在場上無私的態度立刻讓他留下深刻印象，在「豪小子」陷入三分連17投不進的窘境後，這位暴龍後場領袖連續在場上將出手機會讓給他，或是在一旁看他如何主導進攻，11日對熱火一役，羅瑞更在他造成犯規站上罰球線時，主動走上前擁抱打氣，以行動幫助他走出低潮。

歷經前7戰三分連17投不進的低潮，林書豪近3場客場之旅的狀態止跌回升，而這很大一部分要歸功於多倫多的明星羅瑞。這位32歲主控很努力讓林書豪處於正確的位置，確保他能得分，並且讓他打出自己的風格。

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9日出戰鵜鶘一役，第4節僅打了2分32秒，暴龍已拉開99比87、12分領先，隨後阿努諾比(OG Anunoby)抄到球發動快攻，鮑威爾(Norman Powell)成功把球送到籃下的羅瑞手上，羅瑞原本能輕鬆上籃取分，卻把球再分給身旁的林書豪，讓「豪小子」25秒內連拿4分。

《NBA Canada》記者蓋伊(Carlan Gay)指出，要是當時是其他球員在林書豪的位置，羅瑞應該就會自己出手，「但他知道那是林書豪，他在季後賽需要林書豪，他希望對方能完成這個Play，順利把球放進籃框。」

同一場比賽，林書豪在最後6分51秒抓下防守籃板帶球推進，羅瑞並沒有向他要球，如同其他主控所做的，反倒讓他主導進攻，最後「豪小子」出手砍三分命中，「羅瑞在這波進攻並沒有助攻進帳或得到任何數據，但光是他讓林書豪主導進攻，就足以讓林書豪知道自己出手那球是沒問題的。」

11日到邁阿密主場踢館時，羅瑞繼續幫助林書豪提升投籃信心，該役最後8分30秒，他在左側45度角接到小賈索(Marc Gasol)傳球時，已有充分的出手空檔，但他還是把球導到左側底線的林書豪手上，蓋伊認為如果在底角的不是「豪小子」，他應該不會傳球。

羅瑞也在林書豪末節上演「no look pass」背後妙傳後，露出大大的微笑，顯得非常滿意「新同學」的表現，並在「豪小子」造成犯規獲得2罰機會時，主動走到罰球線擁抱他，為他加油打氣。在羅瑞無私的應援下，林書豪這3戰場均得分提升到11分，三分球則是11投4中。

羅瑞稱職扮演球隊領袖的角色，努力讓新隊友融入體系當中，讓他們在場上也能打得很自在，「暴龍不需要林書豪再現林來瘋，但有了羅瑞的幫助，他開始找到自己的節奏，這對暴龍來說來得正是時候。」

▲林書豪。（圖／CFP）