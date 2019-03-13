詹皇「影響力」勝勇士全隊　ESPN體壇百大名人榜他僅次C羅

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

儘管湖人一哥詹姆斯(LeBron James)已年滿34歲，依舊站穩宰制NBA的地位，他不僅在美國《ESPN》評選出來的2019年世界體壇百大名人榜名列第2，僅次於足壇巨星C羅，更在《富比士》最新公布的運動財富指數(Sports Money Index)排名中登上第3位，影響力更勝衛冕軍勇士、湖人全隊。

湖人本季受到一哥詹姆斯和陣中幾名核心小將接連受傷病襲擊影響，表現不如預期，雖然13日順利在客場以123比107屠殺公牛，止住了5連敗，但他們與西區第8的爵士仍有6.5場勝差，很有可能面臨連6季無緣季後賽的窘境；不過「詹皇」的影響力絲毫未受紫金大軍場上不盡理想的表現拖累。

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▲C羅。（圖／達志影像／美聯社）

美國《ESPN》13日公布了2019年世界體壇百大名人榜，這份榜單的評選標準有3個，包括在網路上被搜尋的次數、社群媒體粉絲數量及代言收入。去年代言收入達5200萬美金、社群媒體粉絲人數1.09億的詹姆斯，名列第2位，僅次於目前效力義甲尤文圖斯的葡萄牙足壇巨星C羅；C羅在網路上被搜尋次數的得分為100分，社群媒體粉絲人數更多達3.44億。

勇士當家頭牌柯瑞(Stephen Curry)也擠進了前10名，排在第9，他的灣區隊友杜蘭特(Kevin Durant)則是第11名。另外，詹姆斯也在《富比士》最新公布的運動財富指數排名中，以「個人」力壓擁有梅西(Lionel Messi)的西甲豪門巴塞隆納、NBA衛冕軍勇士和他的母隊湖人。這項指數綜合運動員、球團、贊助商與經紀公司等，依據財務能力及在體壇的影響力，做出排名。

▲梅西。（圖／路透）

詹姆斯在最新的運動財富指數排名中爬上第3位，只有全球知名運動品牌Nike和百事可樂排在他前面，第4名則是「球王」梅西效力的巴薩，第5名為本季要挑戰3連霸的金州勇士，「詹皇」目前的東家湖人則名列第7。值得一提的是，前10名當中，僅「詹皇」和第6名的梅西是「個人」，顯見湖人一哥的影響力。

▲詹姆斯。（圖／CFP）