哈登砍28+10火箭9連勝　沃克轟40分平老柯瑞一項隊史紀錄

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

火箭前役以1分險勝獨行俠，12日回到豐田中心「背靠背」對戰黃蜂，一哥哈登(James Harden)連2戰打鐵，單場21投僅7中，仍攻下全隊最高的28分、10助攻和6籃板，連3戰都飆進5顆三分的射手戈登(Eric Gordon)則拿下22分，聯手率隊以118比106輕取黃蜂，將連勝紀錄推進到休士頓本季最長的9連勝。

請繼續往下閱讀...

爬上西區第3的火箭，面對東區第10的黃蜂來犯，首節就狂轟猛炸了38分，迅速拉開19分差距，第3節還一度把領先擴大到28分，不過黃蜂奮力在第3節終了前追到80比93，保住一線生機。

終場前4分04秒，夏洛特一哥沃克(Kemba Walker)完成了一記三分打，隨後布里奇斯(Miles Bridges)爆扣得手，將比分追到99比109；但哈登馬上回敬一記三分打，「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)灌籃得手，「大鬍子」再補上一記切入上籃，在最後1分47秒將領先擴大到116比101鎖定了勝局。

▲火箭戈登。（圖／CFP）

這一戰黃蜂當家得分手沃克飆出40分、10籃板和7助攻的準大三元數據，這是他本季第5度單場得分突破40大關，成為隊史首位連2季皆5度繳出40+的球員；同時，這也是他第522場得分上雙的比賽，追平老柯瑞(Dell Curry)的隊史紀錄。

火箭這一戰團隊共砍了17顆三分，其中5顆由射手戈登包辦，戈登前役攻下全隊最高的26分，中斷一哥哈登連43場都是火箭單場最高得分的紀錄；這一戰戈登表現依舊很搶眼，他以14投7中貢獻22分，三分球12投5中，連3戰砍進5顆三分球。

火箭拿下這一勝後，戰績變成42勝25敗，與西區第2的金塊之間僅有2場勝差，與龍頭勇士則是3.5場勝差。

▲黃蜂沃克 。（圖／CFP）