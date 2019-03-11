運動雲

> >

林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

ETtoday運動雲

▲暴龍林書豪戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

已鎖定季後賽席次的暴龍，11日來到邁阿密主場踢館，單場21顆三分球轟爆南灘大軍，全隊有多達8人得分上雙，主控羅瑞(Kyle Lowry)繳出24分、10助攻和7籃板的全能數據，林書豪則在決勝節甦醒連下9分，還有一記「no look pass」背後妙傳美技，終場繳出11分、1助攻和3籃板，另有火鍋、抄截各2的數據，暴龍終場以125比104輕取熱火。

此戰重返先發的禁區悍將伊巴卡(Serge Ibaka)開賽就命中一記14呎跳投，並助攻給羅瑞砍三分球，隨後另一位先發小將西亞卡姆(Pascal Siakam)也跳出來與射手格林(Danny Green)攜手飆外線，作客的暴龍打出一波13比8的攻勢，並在此節最後5分鐘將分差擴大到為22比12。

林書豪在首節還剩5分鐘接替伊巴卡上陣，直到最後1分19秒才嘗試了一記17呎後撤跳投但沒能命中；與他同一時間替補上場的熱火老將韋德(Dwyane Wade)則連2次出手命中，包括一顆三分球，拿下5分、1助攻，幫助南灘大軍追到27比32。

首節飆進6顆三分的暴龍，次節開局又由替補的鮑威爾(Norman Powell)砍進一顆22呎三分，伊巴卡則與熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)接連大秀「空中接力」爆扣互別苗頭。上半場最後1分14秒，此役被拉上先發的小將麥考(Patrick McCaw)連砍2記外線，伊巴卡也補上一顆25呎三分，將比分改寫為68比54；林書豪次節則僅有1次抄截，並蓋了熱火控衛卓吉奇(Goran Dragic)一鍋，依舊沒有分數進帳。

▲暴龍林書豪戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

進入第3節，暴龍主控羅瑞開局與熱火後場先發威特斯(Dion Waiters)在短短1分08秒內各飆進2顆三分球，隨後格林和麥考也加入砍外線行列，在此節還剩8分11秒就將分差擴大到為82比66、16分。「閃電俠」韋德最後2分27秒連下5分，幫助邁阿密將落後分數縮小到10分。

單節連2次三分出手都落空的林書豪，終於在第3節終了前5.6秒憑藉切入上籃首開個人得分紀錄，暴龍帶著91比79、12分領先進入決勝節。沉寂了3節後，「豪小子」末節總算甦醒，開局先賞給「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)一記火鍋，並抄走熱火招牌球星韋德的球。

最後8分30秒，林書豪砍進個人此役首顆三分球，逐漸找回投籃手感，隨後他連2次造成犯規站上罰球線，把握住4罰機會，並在終場前3分19秒急停跳投命中，單節連下9分，個人得分來到11分，連2場得分上雙。暴龍終場也在8人得分突破雙位數之下，以125比104輕鬆滅火。

主控羅瑞攻下24分、10助攻的雙十數據，外帶7籃板；西亞卡姆拿下20分、5助攻和5籃板；格林砍了5顆三分球有15分進帳；林書豪則是7投3中繳出11分、3籃板和1助攻，外帶抄截、火鍋各2。熱火則以阿德巴約砍下19分最高；韋德從板凳挹注15分、4助攻和2籃板。

▲暴龍林書豪戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪羅瑞熱火韋德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

波濤洶湧！百位網紅揪團遊澎湖 無邊際泳池大開「比基尼」派對

推薦閱讀

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

林書豪不看留言稱「酸民也需要愛」　曝菜鳥季有嚴重焦慮

湖人已放棄？球哥恐報銷　華頓曝詹皇鼠蹊部傷勢沒完全好

林書豪終結「零三分」直呼感覺超棒　雷納德帶暴龍「硬起來」

熱門新聞

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

中職／大帝士樂意當味全教練　魏應充：有龍迷真好

味全組隊李承恩更篤定選秀　歐晉：還要再跟家人討論

林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

中職／林智勝做好替補準備　開轟爭取一軍名單

全英賽／無緣締造三連霸　戴資穎粉專：總有輸有贏下次比賽見

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥砍11分秀「no look pass」美技

2桃田賢斗、陳雨菲奪全英男女單首冠

3桃田賢斗成120年來男單首位日本冠軍

4無緣締造三連霸　戴資穎：總有輸有贏

5戴資穎遭陳雨菲直落二　無緣三連霸

熱門新聞

1戴資穎遭陳雨菲直落二　無緣三連霸

2大帝士樂意當味全教練　魏應充：龍迷真好

3味全組隊李承恩更篤定選秀

4豪哥砍11分秀「no look pass」美技

5林智勝做好替補準備　開轟爭一軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366