林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

▲林書豪。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

已鎖定季後賽席次的暴龍,11日來到邁阿密主場踢館,單場21顆三分球轟爆南灘大軍,全隊有多達8人得分上雙,主控羅瑞(Kyle Lowry)繳出24分、10助攻和7籃板的全能數據,林書豪則在決勝節甦醒連下9分,還有一記「no look pass」背後妙傳美技,終場繳出11分、1助攻和3籃板,另有火鍋、抄截各2的數據,暴龍終場以125比104輕取熱火。

Jeremy Lin no-look on the dime to OG! #WeTheNorth pic.twitter.com/m5yCZeqSvU