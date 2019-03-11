林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

已鎖定季後賽席次的暴龍，11日來到邁阿密主場踢館，單場21顆三分球轟爆南灘大軍，全隊有多達8人得分上雙，主控羅瑞(Kyle Lowry)繳出24分、10助攻和7籃板的全能數據，林書豪則在決勝節甦醒連下9分，還有一記「no look pass」背後妙傳美技，終場繳出11分、1助攻和3籃板，另有火鍋、抄截各2的數據，暴龍終場以125比104輕取熱火。

Jeremy Lin no-look on the dime to OG! #WeTheNorth pic.twitter.com/m5yCZeqSvU 請繼續往下閱讀... 2019年3月10日

此戰重返先發的禁區悍將伊巴卡(Serge Ibaka)開賽就命中一記14呎跳投，並助攻給羅瑞砍三分球，隨後另一位先發小將西亞卡姆(Pascal Siakam)也跳出來與射手格林(Danny Green)攜手飆外線，作客的暴龍打出一波13比8的攻勢，並在此節最後5分鐘將分差擴大到為22比12。

林書豪在首節還剩5分鐘接替伊巴卡上陣，直到最後1分19秒才嘗試了一記17呎後撤跳投但沒能命中；與他同一時間替補上場的熱火老將韋德(Dwyane Wade)則連2次出手命中，包括一顆三分球，拿下5分、1助攻，幫助南灘大軍追到27比32。

首節飆進6顆三分的暴龍，次節開局又由替補的鮑威爾(Norman Powell)砍進一顆22呎三分，伊巴卡則與熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)接連大秀「空中接力」爆扣互別苗頭。上半場最後1分14秒，此役被拉上先發的小將麥考(Patrick McCaw)連砍2記外線，伊巴卡也補上一顆25呎三分，將比分改寫為68比54；林書豪次節則僅有1次抄截，並蓋了熱火控衛卓吉奇(Goran Dragic)一鍋，依舊沒有分數進帳。

▲林書豪。（圖／CFP）

進入第3節，暴龍主控羅瑞開局與熱火後場先發威特斯(Dion Waiters)在短短1分08秒內各飆進2顆三分球，隨後格林和麥考也加入砍外線行列，在此節還剩8分11秒就將分差擴大到為82比66、16分。「閃電俠」韋德最後2分27秒連下5分，幫助邁阿密將落後分數縮小到10分。

單節連2次三分出手都落空的林書豪，終於在第3節終了前5.6秒憑藉切入上籃首開個人得分紀錄，暴龍帶著91比79、12分領先進入決勝節。沉寂了3節後，「豪小子」末節總算甦醒，開局先賞給「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)一記火鍋，並抄走熱火招牌球星韋德的球。

最後8分30秒，林書豪砍進個人此役首顆三分球，逐漸找回投籃手感，隨後他連2次造成犯規站上罰球線，把握住4罰機會，並在終場前3分19秒急停跳投命中，單節連下9分，個人得分來到11分，連2場得分上雙。暴龍終場也在8人得分突破雙位數之下，以125比104輕鬆滅火。

主控羅瑞攻下24分、10助攻的雙十數據，外帶7籃板；西亞卡姆拿下20分、5助攻和5籃板；格林砍了5顆三分球有15分進帳；林書豪則是7投3中繳出11分、3籃板和1助攻，外帶抄截、火鍋各2。熱火則以阿德巴約砍下19分最高；韋德從板凳挹注15分、4助攻和2籃板。

▲林書豪。（圖／CFP）