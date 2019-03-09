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林書豪終結「零三分」直呼感覺超棒　雷納德帶暴龍「硬起來」

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▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（合成圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

歷經前7戰三分連17投都落空的窘境，林書豪總算在9日作客紐奧良終結「零三分」的惡夢，不僅單場外線3投2中，還拿下披上暴龍戰袍後的新高14分，賽後他直呼感覺很棒；同時這一戰包括他在內的多倫多替補軍團，7人單場正負值都在「+6」以上，擺脫前役板凳合計「-113」拖累先發的陰霾。

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暴龍前役對上西區強敵火箭，幾位先發主將聯手在第3節率隊反攻，抹去落後22分的大坑，一度反超1分，無奈替補群不爭氣，一上場又讓火箭拉開比分差，林書豪與其他4位板凳球員的正負值加起來為「-113」，不僅沒讓先發獲得喘息空間，反而幫了倒忙。

賽後暴龍主帥納斯(Nick Nurse)坦言，球隊第二陣容本季狀況起起伏伏，確實應該繳出更好的表現。多倫多板凳群9日作客鵜鶘總算沒再讓納斯失望，除了林書豪9投6中攻下14分、3助攻，伊巴卡(Serge Ibaka)也拿下12分、11籃板的雙十數據，外帶5火鍋，登場的7名替補單場正負值都在「+6」以上。

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

其中前一天在球隊訓練結束後45分鐘，還被隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)目擊仍留在球場練投的林書豪，打出來到多倫多後的最佳表現，單場命中率6成67、14分皆寫下暴龍生涯新高，更可喜的是，已經連17次三分出手不中的他，這一戰三分球3投2中。

我感覺很棒，能夠持續保持侵略性。」林書豪說，他很享受能在場上打球，並稍稍擺脫了「外線結凍」的困境；他在末節中段與主控羅瑞(Kyle Lowry)攜手飆外線，一舉把比分差擴大到21分，提前鎖定勝局。

這一戰暴龍能以23分差血洗鵜鶘，關鍵人物之一是當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)，他光是上半場就掃下24分，除了在場上帶領球隊，他也「發聲」提醒隊友，「我告訴他們，我們今天開局打得很軟，我們讓球彈了2到3次才抓下籃板。在我和隊友說完這些話後，我必須要向他們展示如何打出強硬的比賽，這就是我試著做的事，以身作則。

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子雷納德
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