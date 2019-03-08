用毛巾遮住總得分超喬丹的激動　詹皇：我們都想成為MJ

▲喬丹(右)帶給兒時的詹姆斯(左)很大的啟發。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「在雪地裡，在俄亥俄州東北部的雨地上，我們都想成為MJ。」詹姆斯(LeBron James)16年NBA生涯創造無數紀錄，但在總得分超越兒時偶像喬丹(Michael Jordan)的這天，依舊激動不已，甚至以毛巾遮住了臉，不願在眾人面前展露自己的情緒，「那是情緒非常激動的時刻，在那個時刻，很多思緒竄過我的心頭。」

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34歲的聯盟頭號球星詹姆斯，在7日迎戰金塊一役迎來了偉大的里程碑，憑藉次節最後5分38秒的三分打，他的生涯總得分來到32295分，正式超越喬丹的32292分，獨居史上第4。在他締造這項偉大紀錄後，湖人主場趁著暫停時間，在史坦波中心的大螢幕播放祝賀他的影片。

但坐在板凳席被攝影機圍繞的詹姆斯，卻用毛巾遮住自己的臉，他賽後揭露自己當下的情緒，「那是情緒非常激動的時刻，非常激動，在那個時刻，很多思緒竄過我的心頭。我想要抬頭看看計分板，想看看上面在播什麼，但同時我不想向眾人展示毛巾下面正發生的事。」

▲詹姆斯不想讓人看見毛巾下的表情。（圖／CFP）

最終詹姆斯在這紀錄之夜砍下31分，將個人生涯總得分推進到32311分，他與喬丹、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、馬龍(Karl Malone)以及布萊恩(Kobe Bryant)是史上僅有的5位總得分至少32000分的球員，另外「詹皇」上周也成為史上首位總得分和總助攻數都擠進前10的球星。

賽後詹姆斯的手機充滿兒時好友傳來的祝賀訊息，讓他跌入了小時候的回憶當中，「我和我最好的朋友們永遠都談論著MJ，我們通常都在戶外球場打球。在雪地裡，在俄亥俄州東北部的雨地上，我們都想成為MJ。」一面讓手上剪繃帶的剪刀「喀喀作響」努力保持鎮定，一面說道，「他就是一切，記下來，他就是一切。」

▲詹姆斯。（圖／路透）

詹姆斯回憶自己第一次見到喬丹，是和夥伴去芝加哥時，「他在那裡打球，見到他就像見到耶穌，那就是我對耶穌的定義。」他說當時從沒想過可以見到喬丹本人，就算收集球員卡，也要夠幸運才能得到裡面有喬丹在內的卡片。

這一戰詹姆斯特別穿上Air Jordan 3代戰靴，並親筆寫下「謝謝你M.J.23」，小時候雖買不起喬丹的球鞋，但就是喜歡關於他的一切，「我會在電視上看他的比賽，談論很多他的事，比我和你們談的內容更多。」

詹姆斯提到，在他成長的地方，有時會有種自己撐不到明天的感覺，外界無法理解喬丹當時帶給他多大的力量，「就像我今晚在球鞋上寫的，我很感謝MJ。我要把這傳承給下一個孩子，希望我也可以激勵他們。」

▲詹姆斯。（圖／路透）