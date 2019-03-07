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林書豪難忘徒弟車被塞滿爆米花　直呼：當菜鳥感覺爛透了！

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▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

多數NBA球星都有不少「惡整」菜鳥隊友的經驗，9年生涯換過8個東家的林書豪，也有不少故事可以分享，他印象中被整得最慘的菜鳥，出現在他剛離開的亞特蘭大，他表示有個新人因為連續幾天都忘了隨身帶著Krispy Kreme甜甜圈，因而被「匿名」的資深球員以爆米花塞滿愛車，讓他看了直呼，「當菜鳥感覺真的爛透了！」

林書豪先前到暴龍隊友格林(Danny Green)主持的播客節目作客，聊到了惡整菜鳥的經驗，過去8季都在「鐵血教頭」波波維奇(Gregg Popovich)麾下的格林不像其他NBA球員，有很多「惡整菜鳥」的故事可以分享，讓陣中新人背著粉紅色後背包顯然不是波波維奇的風格。

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不過格林的新隊友林書豪，9年生涯換了8個東家，可有不少故事可以分享，他印象中被整得最慘的一位菜鳥，出現在他剛離開的老鷹隊，「在亞特蘭大時，其中一位菜鳥必須一直帶著3打Krispy Kreme甜甜圈，不管是搭飛機、練投或訓練。但這菜鳥已經連續好幾天都忘記帶，因此有一位匿名的資深球員受不了了，決定把菜鳥的車子塞滿爆米花。

▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹菜鳥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

「當你打開車門，就會有一堆爆米花流出來，而且還是奶油口味，那是很不錯的車子耶！」林書豪坦言，「老兄，我從來沒有為一名菜鳥感到這麼糟，我真的覺得很糟糕，我的感覺是，『我應該幫忙清理一下。』」

當被問到後來是不是真的有幫忙清理車子，林書豪打趣表示，「我吃了好幾塊爆米花，所以某種程度來說，我的確幫忙移除了一小部分的爆米花。」雖然他沒提到這位菜鳥的名字，但去年10月他曾在個人Instagram限時動態分享「徒弟」楊恩(Trae Young)的黑色奧迪跑車流出爆米花的「慘狀」，並寫道，「哈哈，菜鳥人生啊！」

▲老鷹林書豪、楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA林書豪楊恩格林暴龍老鷹
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