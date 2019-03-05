計程車上聽到Kobe「不認識他」　林書豪：菜鳥季對戰好幾次

▲林書豪曾與布萊恩當過一年隊友。(圖／達志影像／美聯社)

記者游郁香／綜合報導

當林書豪2012年2月5日對紐澤西籃網一役飆出25分，掀起一波「林來瘋」成為各大媒體的頭條人物時，湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)曾表示自己並不認識這位台裔控衛；回想起這多年前的往事，「豪小子」透露他是在前往球場的計程車上得知此事，「我在菜鳥季時就和他交手過好幾次，所以他一定知道我是誰。」

林書豪7年前的2月在尼克颳起「林來瘋」，從2度被釋出的板凳「邊緣人」，搖身一變成了家喻戶曉的NBA球星，加上亞裔的身分，登上各大媒體頭條，不過當時的湖人一哥布萊恩在2012年2月11日對戰尼克前，聲稱自己不知道林書豪是誰，得回去研究比賽的錄影帶。

請繼續往下閱讀...

多年後，林書豪再談及此事，他認為當時的布萊恩應該不可能完全不認識自己，「我在菜鳥季時就和他交手過好幾次，所以他一定知道我是誰，畢竟我一上場就很明顯，我和其他人看起來很不一樣。」

▲林書豪在2012年掀起林來瘋。(圖／達志影像／美聯社)

林書豪回憶，他是在計程車上聽到布萊恩對自己的「評論」，「我當時正在去球場的路上，在紐約每台計程車上都有電視螢幕，我就是在那看到的。」當時24歲的「豪小子」還借住在哥哥的沙發上，和尼克球迷一樣，搭著計程車到麥迪遜花園廣場。

在遭到布萊恩「無視」後，林書豪在主場對上湖人的比賽，飆出生涯新高38分，單場命中率達到5成65，外帶7助攻、4籃板，力壓布萊恩的34分，率尼克以92比85力克紫金大軍。

有趣的是，林書豪2014年夏天離開休士頓後，輾轉來到洛城與布萊恩成為隊友，可惜兩人在場上不來電，遲遲未培養出默契，「黑曼巴」還曾在比賽中當眾怒吼這位台裔控衛，但「豪小子」仍稱對方是自己的「導師」，2016年最後一次對決這位前輩時還特別強調，「他(布萊恩)總是對我非常、非常好。」

▲林書豪。（圖／CFP）