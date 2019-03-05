華頓本季結束後鐵定被炒？歐尼爾挺詹皇訓隊友：我也這樣做

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人近6戰狂輸了5場，不僅勝率沒能重返5成，與西區老八馬刺之間的勝差也擴大到5.5場，傳出主帥華頓(Luke Walton)將在本季結束後被開除；而面臨連13季率隊晉級季後賽紀錄中斷危機的詹姆斯(LeBron James)，近來則公開「教訓」隊友引起爭議，對此前輩歐尼爾(Shaquille O’Neal)倒是力挺到底，「我以前也都這樣做。」

過去5季都被拒於季後賽門外的湖人，上半季雖一度爬上西區第4，無奈一哥詹姆斯意外在聖誕大戰拉傷鼠蹊部，因此休養了多達18場，戰績也因此一路下滑，加上下半季賽程被美國《ESPN》評為全聯盟第4難打，晉級季後賽之路出現危機；近來紫金軍團還在6場比賽中狂輸了5場，其中還有2支是同區倒數第1和第2的太陽與灰熊。

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湖人本季表現不如預期，5日輸給同城的快艇後，戰績變成30勝34敗，與分區第8的馬刺之間的勝差擴大到5.5場，與第9名的國王也有2.5場勝差；《NBC體育》報導，洛城總裁魔術強森(Magic Johnson)對華頓的攻防體系很不滿，詹姆斯的陣營也希望湖人能開除這位38歲主帥。

▲華頓恐在本季結束後丟掉飯碗。（圖／達志影像／美聯社）

雖然湖人應該會讓華頓帶完這個賽季，但根據《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)得到的消息，聯盟教練群普遍都認為，幾乎可以肯定，華頓將在本季結束後「被炒魷魚」。

紫金軍團在明星周過後狀態不見好轉，至今僅取得2勝，不斷強調要保持耐心的一哥詹姆斯也忍不住說了重話，「如果你還因為其他事情分心，而影響到打球的方式，那你就來錯球隊了。」他公開批評球隊的舉動，引起了爭議，不過他的湖人大前輩歐尼爾倒是出面力挺。

「這就是你應該做的事，我以前也都這麼做，這就是為何我和布萊恩(Kobe Bryant)之間會有矛盾。如果你沒有為球隊挺身而出，我就要這樣對你說話，直接點名批評。」歐尼爾認為，這是一種「激勵」隊友的手段，「當我點名批評某個人，他就會覺得很生氣，他生氣之後會發生什麼事？他會上場好好打球。」

「俠客」認為詹姆斯賽後批評隊友並沒有惡意，「他非常聰明，他做的沒有錯，如果你不想被交易，你就該站出來。」

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）