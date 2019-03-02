運動雲

> >

布萊德索剛續約就飆31+9　比下詹皇率公鹿晉級季後賽

ETtoday運動雲

▲湖人詹姆斯，公鹿布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯(中)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

剛與公鹿達成4年7000萬美金續約協議的布萊德索(Eric Bledsoe)，立刻以場上表現回報密爾瓦基的信任，他在2日作客湖人一役，飆出個人本季新高31分、9籃板和5助攻，終場前3分半鐘，他連兩記關鍵三分打外加一記外線掃下9分，率隊拉開9分領先奠定勝基，終場以131比120豪取7連勝，成為聯盟首支確定季後賽席次的隊伍。

請繼續往下閱讀...

前役在延長賽以1分差驚險擊敗國王的東區龍頭公鹿，2日來到史坦波中心踢館，儘管第3節一度在紫金一哥詹姆斯(LeBron James)完成三分打後，陷入67比79、12分落後，但剛與公鹿談妥續約價碼的後場主將布萊德索，隨即連切帶投拿下9分並送出3助攻止血，新援米羅蒂奇(Nikola Mirotic)最後6.2秒的兩罰俱中，一舉把比分追到93比94。

公鹿前鋒前鋒伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)決勝節開局就砍進一顆25呎三分球，並把握住兩罰機會，率隊反超4分，兩隊陷入激烈拉鋸。最後4分35秒，詹姆斯錯失了一記上籃，米羅蒂奇打進中距離，公鹿保有113比110、3分領先；但16秒後，「詹皇」就殺到禁區單手爆扣，還要到加罰機會，湖人憑藉這記三分打將比數扳成113平。

▲湖人詹姆斯，公鹿布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿布萊德索(左)。（圖／達志影像／美聯社）

隨後湖人小將英格雷(Brandon Ingram)成功封阻布萊德索的上籃，接著又造成犯規，把握住兩罰機會，率湖人以115比113反超；但布萊德索很快也回敬一記三分打，雙方激烈拉鋸。

最後3分11秒，詹姆斯砍進一記26呎三分球，布萊德索還以顏色，他殺到籃下在身體失去重心飛出界前，硬是以單手拋進兩分，加罰也穩穩命中，幫助公鹿取得1分領先，他連續完成2記三分打，並在終場前37.2秒，於弧頂輕鬆命中個人單場第2顆三分球，將雙方分差擴大到127比118，鎖定了勝局。

公鹿終場就在布萊德索以24投12中飆出31分、9籃板和5助攻帶領下，以131比120喜迎7連勝，以48勝14敗成為聯盟首支確定晉級季後賽的隊伍。湖人有兩人得分突破30大關，詹姆斯19投10中砍下31分、10助攻和7籃板；英格雷則有31分、8籃板和2助攻進帳。

▲湖人詹姆斯，公鹿布萊德索。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇公鹿布萊德索
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

馬刺買斷38歲西班牙鬥牛士　賈索將入公鹿帶來總冠軍經驗

綠軍慘輸暴龍厄文表情茫然　美名嘴斷言他今夏必離開波士頓

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

馬刺買斷38歲西班牙鬥牛士　賈索將入公鹿帶來總冠軍經驗

讀者回應

﻿

最新新聞

142歲還能飛卡特晃飛對手單臂爆扣

2豪哥戰靴上有皮卡丘　鄧紫棋讚可愛

3林哲霆發願幫輔大闖四強

4王柏融中斷連8場安　火腿勝橫濱

5接班戴培峰　李孟哲：他是目標

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366