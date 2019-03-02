布萊德索剛續約就飆31+9　比下詹皇率公鹿晉級季後賽

▲湖人詹姆斯(中)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

剛與公鹿達成4年7000萬美金續約協議的布萊德索(Eric Bledsoe)，立刻以場上表現回報密爾瓦基的信任，他在2日作客湖人一役，飆出個人本季新高31分、9籃板和5助攻，終場前3分半鐘，他連兩記關鍵三分打外加一記外線掃下9分，率隊拉開9分領先奠定勝基，終場以131比120豪取7連勝，成為聯盟首支確定季後賽席次的隊伍。

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前役在延長賽以1分差驚險擊敗國王的東區龍頭公鹿，2日來到史坦波中心踢館，儘管第3節一度在紫金一哥詹姆斯(LeBron James)完成三分打後，陷入67比79、12分落後，但剛與公鹿談妥續約價碼的後場主將布萊德索，隨即連切帶投拿下9分並送出3助攻止血，新援米羅蒂奇(Nikola Mirotic)最後6.2秒的兩罰俱中，一舉把比分追到93比94。

公鹿前鋒前鋒伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)決勝節開局就砍進一顆25呎三分球，並把握住兩罰機會，率隊反超4分，兩隊陷入激烈拉鋸。最後4分35秒，詹姆斯錯失了一記上籃，米羅蒂奇打進中距離，公鹿保有113比110、3分領先；但16秒後，「詹皇」就殺到禁區單手爆扣，還要到加罰機會，湖人憑藉這記三分打將比數扳成113平。

▲公鹿布萊德索(左)。（圖／達志影像／美聯社）

隨後湖人小將英格雷(Brandon Ingram)成功封阻布萊德索的上籃，接著又造成犯規，把握住兩罰機會，率湖人以115比113反超；但布萊德索很快也回敬一記三分打，雙方激烈拉鋸。

最後3分11秒，詹姆斯砍進一記26呎三分球，布萊德索還以顏色，他殺到籃下在身體失去重心飛出界前，硬是以單手拋進兩分，加罰也穩穩命中，幫助公鹿取得1分領先，他連續完成2記三分打，並在終場前37.2秒，於弧頂輕鬆命中個人單場第2顆三分球，將雙方分差擴大到127比118，鎖定了勝局。

公鹿終場就在布萊德索以24投12中飆出31分、9籃板和5助攻帶領下，以131比120喜迎7連勝，以48勝14敗成為聯盟首支確定晉級季後賽的隊伍。湖人有兩人得分突破30大關，詹姆斯19投10中砍下31分、10助攻和7籃板；英格雷則有31分、8籃板和2助攻進帳。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）