▲賈索。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

38歲明星中鋒賈索(Pau Gasol)本季因腳傷缺陣達26場,跌出了馬刺的主要輪替陣容,場均上場時間銳減到12.2分鐘,黑衫軍2日與他達成買斷協議,待他恢復「自由身」後,預計加盟東區龍頭公鹿,擔任羅培茲(Brook Lopez)的替補,為這支新興強權帶來寶貴的總冠軍經驗。

賈索2016年7月從公牛轉戰聖城,共為馬刺出賽168場,其中102場先發,場均上陣22.4分鐘,能貢獻10分、7.4籃板和2.6助攻。邁入生涯第18季的「西班牙鬥牛士」,本季因左腳應力性骨折的傷勢,缺陣達26場,場均上場時間從上季的23.5分鐘減少到12.2分鐘,場均4.2分、4.7籃板皆創下生涯新低。

馬刺趕在3月1日(當地時間)前與賈索完成買斷,好讓他轉戰新東家後還能參與季後賽,主帥波波維奇(Gregg Popovich)代表球隊向他致謝,「他是一個很棒的人,非常出色的職業球員,我們很感謝他在場上、休息室和社區所做出的貢獻。」

Today, I bid farewell to @spurs. It’s been a dream to play for 1 of most storied franchises in @NBA history, an honor to be part of Spurs family. To all the staff, my teammates, the coaches, RC, Pop and, above all, the fans, thank you for making this place so special. #GoSpursGo! pic.twitter.com/PCw7Ez9PpP