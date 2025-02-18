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火球男林鉑濬1800萬元加盟水手　球探點出最大優勢

▲▼林鉑濬加盟水手。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼林鉑濬加盟水手。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼林鉑濬加盟水手。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

剛從鶯歌工商畢業的強投林鉑濬，在U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰中後援4.1局無失分，助中華隊奪下睽違17年的冠軍金盃，並榮獲賽會最有價值球員（MVP）。憑藉穩定控球與強大抗壓性，他獲得美國職棒西雅圖水手隊青睞，正式簽下一紙總額約55萬美金（約新台幣1800萬元）、含8.5萬美金獎學金（約新台幣278萬元）成為水手隊史第13位台灣球員。

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水手隊台灣區球探江奕昌教練表示：「我們觀察林鉑濬已久，他的成熟度與投球特質令人印象深刻，變化球速差大且進壘點晚，容易讓打者產生誤判。期待他加入球隊後，保持自信，持續精進球技，在美國職棒闖出一片天。」

林鉑濬自國中時期便展現投打雙棲的優異天賦，高中選擇進入鶯歌工商，在總教練王傳家的指導下持續成長。王傳家回憶：「他剛進高中時，我們原本希望他發展捕手位置，但隨著投球表現突飛猛進，球速突破150公里，最後決定讓他專注於投手角色。」

高中三年間，林鉑濬皆入選中華隊，雖然前兩年在U18世界盃冠軍戰飲恨，直到高三才成功奪冠，為學生生涯劃下完美句點，也為即將踏上的旅美之路增添信心。

林鉑濬最快球速可達154公里，具備不俗球威，但面對美國職棒的高強度競爭，他仍需持續進步。他坦言旅美後將面對諸多挑戰，因此未來半年計畫透過增重與穩定球感來強化自身，希望能盡快適應美國環境，保持健康，並朝著首年升上小聯盟1A的目標邁進。

關鍵字： 棒球林鉑濬美國職棒青棒台灣球員

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