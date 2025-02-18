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詹皇缺席全明星賽引關注　NBA內部憂「腳踝傷勢不輕」

▲▼湖人天王詹姆斯在全明星賽開打前宣布退賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯在全明星賽開打前宣布退賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）在全明星賽當天臨時宣布退賽，連續先發紀錄停在20年，據NBA內部消息指出，他的腳踝問題可能比外界想像中更為嚴重。

現年40歲的詹姆斯在舊金山接受媒體訪問時表示，自己本來希望參與全明星賽，但因「腳踝與腳部不適」決定作罷。在全明星賽前，他曾出戰湖人對陣爵士的比賽，當時他被列入「可能出賽（probable）」名單，出賽機率約為75%，最終他如期先發。不過他在之前對陣印第安納溜馬的比賽中，因相同傷勢缺席。

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▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲NBA內部人士擔心詹姆斯腳傷比預期中嚴重。（圖／路透）

《HoopsWire》披露，聯盟內部有部分人士認為詹姆斯的傷勢並不輕微，甚至可能影響他本季的出賽狀況。湖人目前正處於競爭季後賽席次的關鍵期，以32勝20敗暫居西區第5，詹皇的健康狀況對球隊至關重要，他本季至今出賽48場，繳出場均24.3分、7.7籃板和9助攻。

在全明星周結束後，湖人將於周四迎戰夏洛特黃蜂，詹姆斯是否能夠順利復出，是外界關注的焦點。湖人隊醫與球隊管理層將持續觀察他的恢復狀況，以確保他能以最佳狀態迎接賽季最後30場例行賽。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯LeBron James

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