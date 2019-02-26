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柯瑞回夏洛特三分合計31投8中　柯爾：他像那裡的市長不容易

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

一周前，勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)才回到家鄉夏洛特參加全明星賽，26日又來到光譜中心作客黃蜂，但這2場他都陷入打鐵窘境，三分更是合計31投僅8中，他表示本季唯一一場返鄉的比賽當然想拿出最好的表現，但手感就是如此，「試著去做一些小事來幫助球隊，不要太沉溺在個人數據當中。

「除了今年的全明星賽，我只有1次能在這裡打球的機會。」由於勇士與黃蜂分屬不同分區，這是兩隊本季唯一一場在夏洛特主場交手的比賽，柯瑞在26日到黃蜂主場踢館前，回到母校戴維森學院(Davidson College)訓練，他非常珍惜返鄉打球的機會，這一戰也是灣區大軍連4場客場之旅的首戰。

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上季柯瑞因為腳踝傷勢缺席了作客夏洛特的比賽，今年總算如願健康上場，無奈手感卻很冰冷，前2戰命中率都突破5成的他，此役卻18投僅5中，命中率慘跌到2成78，三分球也是慘淡無比的14投4中，僅有16分進帳。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

值得一提的是，柯瑞在上周夏洛特全明星賽也不斷打鐵，23投6中，17次在三分外線出手僅命中4球，連2場在家鄉進行的比賽，他的表現都不甚理想；對此勇士主帥柯爾(Steve Kerr)幫忙緩頰，「回到家鄉比賽總是不容易，尤其當你是柯瑞，就像這邊的市長一樣的人。

柯爾說柯瑞毫無疑問是擁有各種天賦的球員，「但每個人總會遇到那種不按照你計畫進行的比賽，今晚對他來說就是那樣的比賽之一。」

柯瑞則豁達表示，「事情就是這樣，我以前也遇過這樣的夜晚，來到這裡當然希望能拿出最好的表現，因為這是我本季唯一一次來到這裡。從全明星賽到這一場，依照我的計算，我的三分合計31投8中，並不理想，但我很享受這裡的氣氛，試著做一些小事幫助我的球隊取勝，我不會沉溺在個人數據中。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry柯爾
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