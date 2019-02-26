詹皇飆大三元關鍵17.4秒三分不進　創一歷史紀錄湖人卻輸灰熊

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

亟欲重返西區8強的湖人，在26日對分區倒數第2的灰熊又踢到鐵板，一哥詹姆斯(LeBron James)雖繳出24分、12籃板和11助攻的大三元數據，生涯總助攻數來到8535次，獨占史上第10，成為史上首位生涯總得分和總助攻都挺進前10的球員，但他最後17.4秒連2記三分出手都落空，只能看著紫金軍團以105比110苦吞2連敗。

湖人前役以13分差敗給「沒有戴維斯(Anthony Davis)」的鵜鶘隊，賽後詹姆斯動怒批評球隊缺乏力拚季後賽的「緊迫感」，但他的「訓話」似乎沒有得到效果，紫金大軍26日來到曼菲斯主場作客，再度陷入苦戰。

首節雙方形成拉鋸，灰熊帶著34比31、3分領先進入次節；上半場終了前3分49秒，灰熊後衛布萊德利(Avery Bradley)先是砍進25呎三分，隨後又來了一記後撤步跳投，並助攻康利(Mike Conley)，讓這位31歲主控命中一記外線，在1分02秒內拉開61比50、9分差距。

湖人一哥詹姆斯見狀立刻挺身而出，殺到籃下取分，並在上半場結束前1.2秒造成布萊德利犯規，把握住兩罰機會，將比分追到56比61。儘管作客的紫金軍團不斷追趕分數，卻始終無法扳平比數；一哥詹姆斯決勝節砍下10分，但他在最後1分鐘錯失了能完成三分打的機會，投丟了加罰，湖人以103比105落後。

▲灰熊康利。（圖／達志影像／美聯社）

隨後康利兩罰俱中，又把分差擴大到4分，諾亞(Joakim Noah)和康利隨後4罰僅1中，最後10.2秒，詹姆斯傳出個人單場第11次助攻給布洛克(Reggie Bullock)跳投拿下兩分，將比數逼近到105比108；無奈「詹皇」終場前17.4秒連2次三分出手都落空，沒能扭轉局面，湖人終場以105比110苦吞2連敗。

詹姆斯此役23投僅8中，但繳出24分、12籃板和11助攻的大三元數據，還達成了一項里程碑，首節還剩6分58秒，湖人一哥在右側45度角送出巧妙的地板球，讓小將庫茲馬(Kyle Kuzma)切入放進兩分，個人生涯總助攻數正式超越米勒(Andre Miller)的8524次，獨占史上第10位，他也成為史上首位位生涯總得分和總助攻都挺進前10的球員，他的總得分在此戰過後來到32162分，名列史上第5。

湖人連2場敗給勝率未達5成的隊伍，賽後戰績變成29勝31敗，跌到西區第11名。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）