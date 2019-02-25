湖人慘輸鵜鶘後「丟包」主帥　官方澄清：華頓搭別台巴士

▲湖人主帥華頓傳出被球隊巴士丟包。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人本季至今，並沒有打出他們去年夏天簽下聯盟巨星詹姆斯(LeBron James)時預期的表現，前役以13分差敗給「沒有戴維斯(Anthony Davis)」的鵜鶘，勝率再度跌破5成，賽後還爆出主帥華頓(Luke Walton)被球隊巴士「丟包」的事件，不過湖人公關25日出面澄清絕無此事，華頓是搭了第二輛大巴離開。

湖人22日才以111比106力克了西區強敵火箭，但下一戰馬上輸給一哥戴維斯缺戰、勝率不到5成的鵜鶘，讓整季都努力保持耐心的詹姆斯也說了重話，直言球隊害怕走出「舒適圈」，沒有想力拚季後賽的「緊迫感」，「我們不該恐懼上場拚戰，不該害怕失敗，我的意思是，我們只剩23場比賽，再看看之後會發生什麼事吧。」

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湖人本季沒有打出他們簽下詹姆斯時預期的表現，當然這與這位聯盟頭牌拉傷鼠蹊部缺陣了18場，以及其他主將也陸續掛傷號有關，但在「詹皇」已出面喊話要「全面啟動」，率隊打入睽違5年的季後賽之後，球隊24日敗給早已無心追逐季後賽的鵜鶘，疲軟表現猶如一記巴掌，打在這位過去8季皆帶領所屬球隊打到總決賽的巨星臉上。

▲湖人主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

在慘敗給鵜鶘後，鵜鶘的隨隊記者葛魯柏(David M.Grubb)在個人推特爆料，「這實在很有趣，我在跟鵜鶘主場的工作人員聊天，得知湖人的巴士已經開走了，突然華頓又出現在球場的角落，開走的巴士必須開回來載華頓，太尷尬了。」

先前就不斷有傳聞指出，詹姆斯的陣營要求湖人更換主帥，雖然華頓澄清兩人相處得很好，仍難以平息「將帥不合」的眾多揣測，如今又傳出主帥被球隊巴士「丟包」，再度引發議論。不過湖人公關25日出面澄清，球隊大巴沒有丟下主帥，也沒有掉頭回來載人，華頓是搭了第二輛巴士離開。

▲湖人主帥華頓強調他與詹姆斯相處得很好。（圖／達志影像／美聯社）