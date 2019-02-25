運動雲

> >

湖人慘輸鵜鶘後「丟包」主帥　官方澄清：華頓搭別台巴士

ETtoday運動雲

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓傳出被球隊巴士丟包。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人本季至今，並沒有打出他們去年夏天簽下聯盟巨星詹姆斯(LeBron James)時預期的表現，前役以13分差敗給「沒有戴維斯(Anthony Davis)」的鵜鶘，勝率再度跌破5成，賽後還爆出主帥華頓(Luke Walton)被球隊巴士「丟包」的事件，不過湖人公關25日出面澄清絕無此事，華頓是搭了第二輛大巴離開。

湖人22日才以111比106力克了西區強敵火箭，但下一戰馬上輸給一哥戴維斯缺戰、勝率不到5成的鵜鶘，讓整季都努力保持耐心的詹姆斯也說了重話，直言球隊害怕走出「舒適圈」，沒有想力拚季後賽的「緊迫感」，「我們不該恐懼上場拚戰，不該害怕失敗，我的意思是，我們只剩23場比賽，再看看之後會發生什麼事吧。」

請繼續往下閱讀...

湖人本季沒有打出他們簽下詹姆斯時預期的表現，當然這與這位聯盟頭牌拉傷鼠蹊部缺陣了18場，以及其他主將也陸續掛傷號有關，但在「詹皇」已出面喊話要「全面啟動」，率隊打入睽違5年的季後賽之後，球隊24日敗給早已無心追逐季後賽的鵜鶘，疲軟表現猶如一記巴掌，打在這位過去8季皆帶領所屬球隊打到總決賽的巨星臉上。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

在慘敗給鵜鶘後，鵜鶘的隨隊記者葛魯柏(David M.Grubb)在個人推特爆料，「這實在很有趣，我在跟鵜鶘主場的工作人員聊天，得知湖人的巴士已經開走了，突然華頓又出現在球場的角落，開走的巴士必須開回來載華頓，太尷尬了。

先前就不斷有傳聞指出，詹姆斯的陣營要求湖人更換主帥，雖然華頓澄清兩人相處得很好，仍難以平息「將帥不合」的眾多揣測，如今又傳出主帥被球隊巴士「丟包」，再度引發議論。不過湖人公關25日出面澄清，球隊大巴沒有丟下主帥，也沒有掉頭回來載人，華頓是搭了第二輛巴士離開。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓強調他與詹姆斯相處得很好。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人華頓詹姆斯鵜鶘戴維斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

讚林書豪攻守俱佳最可靠　克里福德：他的防守能力被忽略

林書豪3度連線伊巴卡送5助攻　暴龍7連勝遭舊將羅斯終結

遭尼克冷凍大喊賣我如願　坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

林書豪誤穿羅瑞訓練衣　「覺得怪怪的才想到自己不是7號」

熱門新聞

林書豪3度連線伊巴卡送5助攻　暴龍7連勝遭舊將羅斯終結

大聯盟百年從未出現過！　她只花4局轟「完全全壘打」

讚林書豪攻守俱佳最可靠　克里福德：他的防守能力被忽略

HBL／南山晉級4強之路佔優勢　衛冕軍松山拉警報

HBL／看雙山爭冠激勵籃球夢　喬楚瑜今率光復踏過一山

HBL／能仁OT擒南山　牽動松山、高苑晉級命運

讀者回應

﻿

最新新聞

1俄羅斯險勝芬蘭　末節逆轉獲晉級

2姜正浩熱身賽雙響砲海盜勝馬林魚

3湖人慘輸鵜鶘後丟包主帥？官方急澄清

4MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

5西班牙大師賽／丹麥包男女單冠軍

熱門新聞

1豪哥送5助攻　暴龍7連勝遭魔術終結

2MLB也沒有過 她轟「完全全壘打」

3前黃蜂主帥讚豪哥攻守俱佳最可靠

4衛冕軍松山4強之路拉警報

5雙山點燃籃球夢　喬楚瑜今踩一山

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366