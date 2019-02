杜克怪物新人威廉森踩破Nike鞋扭傷　僅打33秒詹皇也關心

▲杜克大學怪物新人威廉森意外踩破球鞋,扭傷了膝蓋。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

藍魔鬼杜克大學21日在主場面對世仇北卡,全場的焦點都在今年NBA選秀大熱門威廉森(Zion Williamson)身上,未料這位杜克怪物新人開賽僅33秒,就在一次進攻轉身的過程中,不慎打滑扭傷了右膝,左腳還當場「踩破」了Nike的PG 2.5球鞋,連場邊的美國前總統歐巴馬(Michelle Obama)都看傻。

Zion Williamson’s Nike shoe just exploded on national TV!



(Via @SportsCenter) pic.twitter.com/de4WF3wfR1