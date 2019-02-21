杜克怪物新人威廉森踩破Nike鞋扭傷　僅打33秒詹皇也關心

▲杜克大學怪物新人威廉森意外踩破球鞋，扭傷了膝蓋。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

藍魔鬼杜克大學21日在主場面對世仇北卡，全場的焦點都在今年NBA選秀大熱門威廉森(Zion Williamson)身上，未料這位杜克怪物新人開賽僅33秒，就在一次進攻轉身的過程中，不慎打滑扭傷了右膝，左腳還當場「踩破」了Nike的PG 2.5球鞋，連場邊的美國前總統歐巴馬(Michelle Obama)都看傻。

Zion Williamson’s Nike shoe just exploded on national TV!



(Via @SportsCenter) pic.twitter.com/de4WF3wfR1 請繼續往下閱讀... 2019年2月21日

這場NCAA世仇大對決，最便宜的票價飆破了3000美金，美國前總統歐巴馬、拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)和知名饒舌歌手Jay-Z等都到場觀戰，所有人都想看有「詹姆斯(LeBron James)接班人」稱號的杜克新星威廉森對決北卡，但他卻只打了33秒就緊急退場回休息室治療。

威廉森開賽就在一次進攻轉身時不慎打滑，左腳「踩破」了腳上的Nike PG 2.5球鞋，他倒地後抱著右膝後側，疑似因為過度伸展受傷，主力戰將意外傷退，杜克上半場結束後就落後達10分，下半場一度還被拉開超過20分差，終場以72比88慘輸了16分。

據「ESPN Stats & Info」的統計，這是自1999年2月1日(當地時間)康乃狄克大學以17分差敗給維拉諾瓦後，頭號種子在主場遭遇的最大分差敗仗。不幸中的大幸是，賽後杜克主帥K教頭(Mike Krzyzewski)透露，威廉森的膝蓋僅是輕微扭傷，但傷勢的詳細狀況要等明日檢查後才能確定。

Nike的球鞋竟在開賽33秒就被威廉森「踩破」，引起了熱烈討論，另一個運動品牌Puma在這起意外發生後，在官方推特很酸地寫道，「這種事不會發生在Puma。」但很快就刪除了推文。

威廉森傷退後，詹姆斯特地發文替他祈禱，「希望這位年輕小夥子沒事！真的踩穿了鞋子。」Nike也緊急發表官方聲明，「我們非常關心這件事，希望威廉森能早日康復。我們產品的品質和性能是最重要的，雖然這是一起單一事件，但我們正努力找出問題所在。」

威廉森此役之前，本季打了25場，場均上陣29.2分鐘，能得到22.4分、9.2籃板和2.3抄截，外帶1.9火鍋。