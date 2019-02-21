林書豪列心中4巨頭姚明影響最深　自嘲老了無法灌籃

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

東區強權暴龍新援林書豪不僅趁著明星周假期到邁阿密南海岸玩水度假，也不忘在個人Instagram上與球迷互動，開放粉絲提問，有人請他列出心中的4巨頭，他列出「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)、當今聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)、「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)和「移動長城」姚明，其中姚明對他影響最深遠。

林書豪解釋，喬丹是他心中史上最佳的球員，「詹皇」是最棒的團隊球員，歐尼爾是最具宰制力球員，而同為華裔的姚明則對他影響最深遠，「因為我看到他打球，就覺得自己也可以辦到。」

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另外有球迷問到，為何「豪小子」現在都不灌籃了，對此他自嘲，「因為我已經老了！」他還要粉絲看看照片中的自己跟籃框距離多遠，事實上那張他上籃的照片並沒有拍到籃框，他直言，「那些日子已經結束了，我接下來只會打板上籃。」

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪還透露自己最愛的韓團是極具代表性的Super Junior，他上傳了一張自己去年6月代表籃網贈送球衣給Super Junior團員的照片，他特別標記人氣成員崔始源和藝聲，表示自己會支持他們。

至於被問到誰是NBA最親切友善的球員，林書豪則回答，「不可能只選一個，實在太多了。」他強調在亞特蘭大的前隊友都是好人。

林書豪上周首度代表暴龍出賽，獲得滿場球迷起立鼓掌歡迎，首戰就上場25分鐘，貢獻8分、5助攻和5籃板，他透露自己很努力要保持淡定，但內心非常感動，他也希望來到暫居東區第2的暴龍，能讓他不再是「看季後賽」，期待打破生涯從沒進入季後賽第2輪的魔咒。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）