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全明星賽成AD本季最終戰？　紐時名記：最好讓他就此休戰

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▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)上周傳出左肩肌肉瘀傷，雖在18日的全明星賽亮相，但只打了5分鐘拿下5分、1籃板，他向鵜鶘記者庫什納(Scott Kushner)表明下半季想繼續出賽；但《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)撰寫長文分析「一眉哥」尷尬的處境，建議「就此休戰」對鵜鶘或他本人都是最明智的選擇。

鵜鶘記者庫什納前一天才披露，鵜鶘內部有人認為戴維斯已經打完在紐奧良的最後一戰，《紐約時報》記者史坦隨後也撰文分析「一眉哥」的處境，在標題就明確指出，對戴維斯和鵜鶘來說，解決困境的方法就是不要再讓這位25歲全明星長人繼續出賽。

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NBA官方有理由迫使紐奧良在陣中的超級巨星提出交易請求後，仍繼續讓他出賽，但冒這種風險並不值得。」史坦認為最明智的選擇，是讓戴維斯就此休戰，不要再打接下來的23場例行賽，讓本周的全明星賽成為他本季的「最終戰」，鵜鶘、NBA官方和戴維斯的陣營是時候一起做出決定。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）

對已提出交易請求的戴維斯，鵜鶘顯然不希望他繼續上陣，一方面是擔心他受傷影響交易價值，另一方面是紐奧良主場球迷對他的「敵意」；在交易大限後回歸的首戰，「一眉哥」在主場被狂噓，球隊也老早就把他從開場影片中「移除」，球迷已將主戰後衛哈樂戴(Jrue Holiday)視為新任領袖。

戴維斯近來幾度公開表示，自己還想繼續上場，NBA主席席爾瓦(Adam Silver)也會希望他這麼做。先前美國《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)曾報導，若鵜鶘「冷凍」戴維斯，他們每場會被罰10萬美金，但這項消息後來被NBA發言人巴斯(Mike Bass)否認，「NBA從來沒有告訴鵜鶘，如果讓戴維斯缺席剩下的比賽，每場會被罰10萬美金。」不過聯盟確實有規定，球隊不能輪休健康的球員，以防出現故意擺爛的狀況。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA鵜鶘一眉哥戴維斯
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