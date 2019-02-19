盼湖人球衣能被退休　詹皇專注下半季要帶湖人返季後賽

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)領軍的全明星隊，在夏洛特上演20分大逆轉連2年取勝，歡樂的全明星賽結束後，「詹皇」將專注力全放在下半季的賽程，紫金軍團目前勝率跌破了5成，分區排名滑落到第10，這位34歲聯盟頭牌老神在在，「很想看看我們如何重返季後賽爭奪戰，這是我唯一的心態。」

因為去年聖誕大戰意外拉傷鼠蹊部，詹姆斯連續缺席了17戰，這段期間，湖人從高居西區第4跌出8強行列，目前以28勝29敗暫居分區第10，與老八快艇之間有3場勝差。「詹皇」復出後打了5戰，紫金軍團僅拿下2勝3敗，若想在本季重返睽違5年的季後賽，下半季勢必得卯足全力。

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對於自己的狀態，詹姆斯信心十足，他透露感覺很棒，「期待下半季的賽程，想看看我們如何重返季後賽爭奪戰，這是我唯一的心態。」他說，這將是未來2個月內他會全神貫注的事，「專注於讓這支球隊打出我受傷前的那種水準。」

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

連15年在全明星賽先發的詹姆斯，手上已握有3枚冠軍戒，他近日受訪時再次談到轉戰洛城的決定，儘管來到一支由資深與潛力小將融合的隊伍，仍需要時間磨合，能否在今年夏天搶到另一名大咖球星入隊也是未知數，但「詹皇」依舊很享受。

「在洛杉磯打球感覺很棒。」詹姆斯說，每當他抬頭仰望史坦波中心懸掛的冠軍旗幟，還有看到那些曾為湖人效力的偉大巨星前輩，包括衛斯特(Jerry West)、麥肯(George Mikan)、貝勒(Elgin Baylor)、魔術強森(Magic Johnson)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、沃西(James Worthy)、布萊恩(Kobe Bryant)和歐尼爾(Shaquille O’Neal)等等，「只是成為這支球隊的一員、成為這段歷史的一部分，對我來說已經有很深遠的意義。」

「詹皇」也許下心願，「希望我可以做好自己的工作，有一天我的球衣也能和其他傳奇球星的球衣一起被懸掛在球場上方。」

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）