被柯瑞砍進4分打還遭嘲笑　湯神懂對手的痛：該給他T

▲柯瑞當勇士搭檔湯普森的面砍進4分打。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

「浪花兄弟」在今年NBA全明星賽中首度披上不同隊的球衣，灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)還在末節開局當著湯普森(Klay Thompson)的面砍進29呎三分球並造成犯規，完成了一記4分打，得意地用食指指向全場，讓多年的勇士搭檔尷尬到極點；賽後「湯神」坦言很受傷，還搞笑說道，「應該判他技術犯規。」

柯瑞與湯普森是聯盟當今最令人畏懼的後場雙槍，自「浪花弟」2011年被勇士相中後，兩人已經當了8年隊友，除了曾在三分球大賽PK，其他時間永遠都是並肩作戰的夥伴；但今年全明星賽「咖哩」被「字母哥」選走，「湯神」則和杜蘭特(Kevin Durant)一起待在詹姆斯(LeBron James)隊。

請繼續往下閱讀...

「浪花兄弟」在NBA賽場上首度變成了對手，末節還剩9分18秒，柯瑞在右側45度角接到羅素(D’Angelo Russell)的傳球，湯普森趕來要阻止他砍三分，但「咖哩」拔起來就投，球應聲破網，還要到「湯神」的犯規，完成了一記4分打。

Steph on Klay. AND-1. pic.twitter.com/Tr3vtRsccE — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年2月18日

柯瑞命中三分後跌到了地上，起身後他興奮地用食指指著全場，包括自己的搭檔湯普森，讓對方尷尬到極點。「湯神」賽後無奈地說，被「咖哩」打進4分打感覺很受傷，「我覺得很生氣，我第一次和他變成了對手，我看過他在職業生涯中做這個動作無數次。」他指出，柯瑞真的很狡猾，終結能力相當強大。

「他居然嘲笑我？這實在太惡劣了，但全明星賽真的很有趣，那真的是很瘋狂的一球，我現在知道防守他的感覺是怎麼樣了。」湯普森幽默地說，柯瑞應該為取笑他領到技術犯規，「居然被他逃掉了，應該判他技術犯規，但人生就是就這樣，你得繼續向前邁進。」

杜蘭特則幫柯瑞說話，「看到柯瑞在湯普森面前砍進那球很棒，因為湯普森一直在跟他講垃圾話。」

▲柯瑞當勇士搭檔湯普森的面砍進4分打。（圖／CFP）