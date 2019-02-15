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AD肩傷打16分鐘火速隨經紀人離場　巴克利：不要毀了名聲

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▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)趕在2月交易大限前拋出「賣我」宣言，卻沒能如願離隊，讓他的處境相當尷尬。回歸鵜鶘先發第4戰，僅打了16分鐘就以肩傷為由退場，還流出他火速「換裝」跟著經紀人保羅(Rich Paul)離開紐奧良主場的畫面；大前輩巴克利(Charles Barkley)告誡「一眉哥」，「不要毀了你身為世界上最棒的人之一的名聲。

明星長人戴維斯未能在2月交易截止日前轉戰新東家，雖然他仍繼續為鵜鶘出賽，但他已決心離隊傷透了紐奧良球迷的心，「轉隊風波」也影響了他的場上表現，前役對魔術，他打了24分鐘竟只有3分進帳，對這位本季場均達28.5分的巨星來說，實在相當罕見。

轉任球評的「惡漢」巴克利認為，戴維斯和他的經紀人在提出交易請求一事上，出現了重大瑕疵，致使他們落入很糟糕的局面，他語重心長告誡「一眉哥」，「不要毀了你身為最偉大的球員、世界上最棒的人之一的名聲，你要記得，經紀人為你工作，但你不是為他工作。

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）

巴克利直言，戴維斯和保羅將為此付出代價，非常不幸，而這起風波也傷害了NBA，「這孩子現在無法到場上拿出100%的表現，因為他擔心自己會受傷，他是世界上第2出色的球員，結果他只得3分？這對NBA來說不是好的現象。」

戴維斯繼前役僅得3分後，15日面對雷霆的比賽，他又只打了16分鐘就退場，留下14分、4籃板和2助攻的數據；據鵜鶘官方推特發布的訊息，他必須退場的原因是左肩受傷，但在比賽還沒結束時，就流出他已經換好便服，跟著經紀人保羅離開球場的畫面，再度引起了爭議。

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA鵜鶘一眉哥戴維斯巴克利
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