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林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

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▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。（圖／翻攝自林書豪IG）

▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

林書豪14日飛抵多倫多後隨即與暴龍簽約，並首度在加拿大航空中心亮相，他上場25分鐘貢獻8分、5助攻和5籃板，2度與主控羅瑞(Kyle Lowry)連線，從賽前儀式到場上搭配皆迅速融入新團隊，他賽後開心分享自己的怒吼照，搞笑地說自己只知道3個戰術，「感謝多倫多球迷為我起立鼓掌，還有你們的愛！」

這是林書豪9年生涯以來，首次在一季換了2個東家，來到暫居東區第2的暴龍，與2屆年度最佳防守球員、2014年總決賽MVP球星雷納德(Kawhi Leonard)，還有多倫多明星主控羅瑞成為隊友，很有機會在今年打破4度季後賽之旅都止步首輪的魔咒。

雖然「可愛」因為左膝痠痛缺席了14日面對巫師的比賽，但巫師終場仍在西亞卡姆(Pascal Siakam)飆出44分、10籃板，以及羅瑞單場狂送13次助攻，率隊在第3節展開大逆襲之下，以129比120收下6連勝。林書豪單場3次出手命中都是上籃得手，下半場2度接獲羅瑞的助攻，另外在罰球線上拿下2分，三分球3次出手都落空，繳出8分、5助攻和5籃板，外帶火鍋、抄截各1的數據。

林書豪的媽媽此役也到場替他加油打氣，「豪小子」賽後在推特上曬出母子合照，他也在IG上發文，「忙碌的一天，但以勝利告終，雖然我只知道3個戰術，哈哈！感謝多倫多球迷為我起立鼓掌，還有你們的愛。」最後還補上一句中文，「謝謝多倫多！你們真的對我太好了」。

有記者很好奇，為何林書豪入隊第一天就迅速學會由羅瑞主導的「賽前儀式」，他打趣表示，他的朋友傳了日前小賈索(Marc Gasol)在暴龍初登板時，因為完全不知道「賽前儀式」而不知所措，呆萌站在一旁的影片，還告誡他，「希望你不會變成這樣！」林書豪2010-11賽季在發展聯盟的隊友、前聖堂神射格林(Danny Green)也向他「更新資訊」，他自豪地說，自己「無縫接軌」融入。

▲林書豪開心在推特發文。（圖／翻攝自推特／JLin7）

▲林書豪開心在推特發文。（圖／翻攝自推特／JLin7）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
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