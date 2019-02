林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。(圖/翻攝自IG/jlin7)

記者游郁香/綜合報導

林書豪14日飛抵多倫多後隨即與暴龍簽約,並首度在加拿大航空中心亮相,他上場25分鐘貢獻8分、5助攻和5籃板,2度與主控羅瑞(Kyle Lowry)連線,從賽前儀式到場上搭配皆迅速融入新團隊,他賽後開心分享自己的怒吼照,搞笑地說自己只知道3個戰術,「感謝多倫多球迷為我起立鼓掌,還有你們的愛!」

這是林書豪9年生涯以來,首次在一季換了2個東家,來到暫居東區第2的暴龍,與2屆年度最佳防守球員、2014年總決賽MVP球星雷納德(Kawhi Leonard),還有多倫多明星主控羅瑞成為隊友,很有機會在今年打破4度季後賽之旅都止步首輪的魔咒。

雖然「可愛」因為左膝痠痛缺席了14日面對巫師的比賽,但巫師終場仍在西亞卡姆(Pascal Siakam)飆出44分、10籃板,以及羅瑞單場狂送13次助攻,率隊在第3節展開大逆襲之下,以129比120收下6連勝。林書豪單場3次出手命中都是上籃得手,下半場2度接獲羅瑞的助攻,另外在罰球線上拿下2分,三分球3次出手都落空,繳出8分、5助攻和5籃板,外帶火鍋、抄截各1的數據。

Jeremy Lin’s already fitting in with the Raps.



(: @Raptors)

pic.twitter.com/kytNkYizdP