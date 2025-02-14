杜蘭特今夏可能被交易！太陽恐成NBA史上最失敗「超級球隊」

▲太陽頭牌杜蘭特今夏恐被交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管天王巨星杜蘭特（Kevin Durant）試圖淡化自己的交易傳聞，並重申計劃在太陽履行完合約，但《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）披露，杜蘭特今夏很可能會被交易，且他本人與球隊都很清楚這件事，薪資總額超過4億美元的太陽，恐成NBA史上最失敗「超級球隊」。

杜蘭特極有可能成為今夏自由市場上「最大咖」的球星，《ESPN》資深記者溫德霍斯特在節目「Get Up」中透露，聯盟普遍預期杜蘭特與太陽將在休賽季合作尋找新東家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太陽巨星杜蘭特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

「杜蘭特今年夏天很可能會被交易，」溫德霍斯特表示，「他自己知道，太陽隊知道，整個聯盟都知道。他們會珍惜杜蘭特還在隊上的這段時間，但這真的不是什麼爭議性話題。他們的勝率不到5成，球隊的薪資結構完全失控。」

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，太陽今夏將與杜蘭特進行「艱難對話」，討論他的未來動向。

太陽目前戰績26勝28負，僅排名西區第11，若賽季現在就結束，他們甚至無法擠進附加賽。根據NBA記者西德里（Evan Sidery）的統計，鳳凰城的團隊薪資總額高達4.089億美元，是美國所有職業運動隊伍中薪資第2高的球隊，「除非太陽能奇蹟般逆襲，否則這支『超級球隊』恐將成為 NBA 史上最失敗的嘗試之一。」