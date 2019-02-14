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林書豪與暴龍簽下等價合約　7年前情人節在多倫多演絕殺秀

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▲林書豪正式加盟暴龍。（圖／翻攝自NBA官網）

▲林書豪正式加盟暴龍。（圖／翻攝自NBA官網）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪台灣時間14日正式加盟東區強權暴龍，雙方簽下等價合約，他抵達多倫多就隨即更新個人Instagram限時動態，直呼負2度的天氣不是開玩笑的。暴龍為了讓「豪小子」在今日對巫師的比賽登場，付出了17萬美金的豪華稅；值得一提的是，7年前的情人節(美國時間)，他就是在多倫多上演三分絕殺秀。

據美國《ESPN》資深記者馬克斯(Bobby Marks)的消息，林書豪在與老鷹買斷的過程中放棄了69.7萬美金的薪水，將從與暴龍簽下的合約中賺回這筆錢。暴龍自2月5日來，透過一連串的操作節省了1350萬美金的豪華稅，目前豪華稅帳單為2120萬美金。

林書豪12日與老鷹達成買斷，14日凌晨5點度過48小時澄清期後，隨即與暴龍簽約，趕上在多倫多主場面對巫師一役。巧合的是，「豪小子」曾在2012年情人節當天，跟隨尼克到暴龍主場作客，上演經典的三分逆轉絕殺秀，該役被視為他生涯最重要的代表作。

林書豪昨日已搶先曝光他在暴龍的球衣背號，分享自己披上多倫多戰袍怒吼的合成圖，由於暴龍7號是主控羅瑞(Kyle Lowry)的背號，「豪小子」用回「林來瘋」時期的17號，為此他特別傳訊息詢問這背號的「原主人」瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)，暴龍記者誇讚他的舉動非常有禮貌。

關鍵字： NBA林書豪豪小子暴龍
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