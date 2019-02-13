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柯瑞決勝節46秒內砍8分殺死爵士　湯神手指脫臼照飆22分

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▲勇士柯瑞、湯普森、杜蘭特。（圖／CFP）

▲浪花兄弟。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士13日繼續在甲骨文球場面對爵士，儘管第3節被對手猛灌40分，遭到反超，但一哥柯瑞(Stephen Curry)最後5分鐘跳出來主宰戰局，46秒內連下8分，包括2顆三分球，率隊要回了10分領先，此役一度因左手無名指脫臼退場治療的「浪花弟」和杜蘭特(Kevin Durant)也加入飆外線的行列，衛冕軍終場以115比108喜迎5連勝。

勇士首節趁著作客的爵士慢熱，打出25對14的攻勢，迅速拉開雙位數領先。不過爵士次節「暖機完成」，克勞德(Jae Crowder)開局連砍2記外線，將差距縮小到4分，歐尼爾(Royce O'Neale)也從板凳帶來三分砲火，當家後衛米歇爾(Donovan Mitchell)最後1分半鐘連下5分，包括一顆三分彈，將比分追到44比47。

勇士上半場的得分集中在杜蘭特和一哥柯瑞身上，兩人各砍下11分。灣區大軍以杜蘭特的一記爆扣開啟第3節，隨後「浪花兄弟」聯手砍外線，「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)也在左側底線貢獻了一顆三分彈，一度拉開6分差。

但爵士中鋒費弗斯(Derrick Favors)隨即跳出來反擊，連續在籃下得手，瞬間把分差縮小到2分，米歇爾最後4分39秒的29呎三分，一舉把比數反超為67比66；勇士第3節後半段幾乎都靠杜蘭特和老將伊谷達拉(Andre Iguodala)撐場，杜蘭特最後6分鐘拿下7分，反觀爵士多點開花，反倒帶著84比81、3分反超進入末節。

▲勇士柯瑞、湯普森、杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

上半場一度因為左手無名指脫臼退場治療的「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)，決勝節開局就來了一記後撤步跳投，隨後又連2記投籃命中，包括一顆28呎三分球，在最後7分50秒將比數扳成93平。接下來1分30秒，兩隊都沒能再添分數，勇士靠著杜蘭特和「表弟」連拿4分，重新要回領先。

比賽最後5分鐘，灣區一哥柯瑞跳出來主宰戰局，先是接到杜蘭特的傳球，飆進一顆26呎三分球，20秒後又是一記急停跳投命中，終場前4分13秒，他突破禁區硬是在籃下放進兩分，率隊拉開105比95、10分領先，湯普森隨後也在45度角拔起來投三分，持續擴大分差。

雖然爵士主力得分手米歇爾試圖率隊追趕分數，但杜蘭特又在終場前1分16秒於右側45度角飆進28呎三分彈，雙方仍舊有8分差距，勇士終場就以115比108收下5連勝。

此役勇士以杜蘭特攻下28分最高，他另有7助攻和2籃板；一哥柯瑞貢獻24分、5籃板和4助攻，外帶4抄截、2火鍋，單場砍進5顆三分；湯普森拿22分、4籃板和1助攻；卡森斯繳出12分、10籃板的雙十數據。爵士則以米歇爾砍下25分最高。

▲勇士柯瑞、湯普森、杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森杜蘭特爵士
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