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唐西奇當哈登面大秀後撤三分　自曝跟火箭一哥學了2招

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▲獨行俠唐西奇、火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登擁抱唐西奇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「怪物新人」唐西奇(Luka Doncic)生涯首季場均得分就飆破20分，他是史上首位以19歲的年齡，在全明星周前總得分就突破1100分的球員，有不少人認為火箭一哥哈登(James Harden)是他可以學習的模板；這位斯洛維尼亞金童也坦承，他研究了「大鬍子」的比賽影片，向他學習如何吸引犯規和後撤步技巧。

唐西奇雖以1分之差，錯失追平聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)僅花49場，生涯總得分就破千的聯盟最快紀錄，但他是史上首位在全明星周前就飆破1100分的19歲(或更小)球員。超齡的球技搭配俊俏的外貌，讓他短時間就累積高人氣，甚至在本季全明星賽球迷票選中高居第3高票，僅次於兩位分區隊長詹姆斯和「字母哥」。

有不少人認為，火箭一哥哈登是唐西奇學習的最佳模板，這位19歲小將也在12日作客豐田中心開賽僅2分多鐘，就在面對「大鬍子」防守時，胯下運球後在左側45度角祭出後撤步跳投，砍進一顆三分彈，他單場掃下了21分、10籃板和8助攻的全能數據，不過獨行俠最終以104比120慘敗。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠怪物新人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

賽後唐西奇與哈登擁抱致意，火箭一哥還在他耳邊說了幾句話，這位超級新人也坦承，他看了很多哈登的比賽影片，特別想向上季年度MVP學習如何吸引犯規和後撤步技巧。

哈登近來受到肩傷困擾，但他前役仍將連續單場得分破30的紀錄推進到第30場，達拉斯傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)大讚「大鬍子」，「他擁有當今NBA所需要的完美技巧，要一對一防守他實在很困難，他可以隨時使出後撤步並站上罰球線，同時他足夠強壯，讓他可以切入攻籃，他是這個時代的完美球員。

▲獨行俠唐西奇、火箭哈登。（圖／CFP）

▲唐西奇在哈登面前大秀後撤步跳投。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登唐西奇獨行俠
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