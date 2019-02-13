運動雲

> >

手指脫臼「黏一起」照打還灌籃　湯神：我高中是四分衛

ETtoday運動雲

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)13日出戰爵士，開賽僅6分半鐘，就因為卡位時與米歇爾(Donovan Mitchell)糾纏在一起，導致左手無名指脫臼，被迫下場治療，但他次節回到賽場後，第一個進球就是切入單手爆扣，單場還以超過6成的命中率飆出22分，完全不受影響，他賽後自豪表示，「我高中時可是四分衛。

邁入生涯第8季的湯普森，一直維持良好的健康狀況，上季缺陣9場已是他生涯的最高紀錄。進入2月份手感火燙的他，在13日面對爵士一役，意外在首節就「掛彩」，他與猶他當家後衛米歇爾碰撞，造成左手無名指脫臼，被迫在首節還剩5分30秒先退場治療。

勇士隊醫將湯普森受傷的無名指和中指用繃帶綁在一起，讓他能繼續出賽，他在次節還剩7分55秒回到場上，隨即在41秒後切到籃下上演單手爆扣，完全沒受傷勢影響，他此役還打了32分鐘，14投9中攻下22分、4籃板和1助攻，外帶2火鍋，三分球5投3中，近5戰他的單場命中率都維持在5成以上。

賽後「湯神」談到自己左手指的傷勢，他自信地說，「當然是完全沒有影響，我高中時可是四分衛。」他透露自己過去曾遭遇類似傷勢，但是在不同的手指。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

搭檔簡單治療就再次上場拚戰，對此勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)說，湯普森就是想回到場上，「我覺得只要球傳到他手上，就會有好事發生。慶幸的是，全明星周即將到來，他可以稍微休息一下了。」

值得一提的是，湯普森本季締造僅打3節就狂飆14顆三分彈，突破柯瑞單場13顆的聯盟紀錄時，也曾掛彩不小心「濺血」，他與隊友瓊斯(Damian Jones)相撞弄傷了前額，為了避免持續出血而無法上陣，戴上黃色的頭帶繼續奮戰，手感也完全不受影響。

▲勇士柯瑞、湯普森、杜蘭特。（圖／CFP）

▲浪花兄弟。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士湯普森柯瑞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

推薦閱讀

斷言厄文將離開塞爾提克　前綠軍球星：尼克是好選擇

唐西奇當哈登面大秀後撤三分　自曝跟火箭一哥學了2招

柯瑞決勝節46秒內砍8分殺死爵士　湯神手指脫臼照飆22分

海沃德爆發轟26分助綠軍退費城　七六人對東區3強敵僅1勝

熱門新聞

12強賽程確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

中職／投球變得不快樂　劉昱言當兵轉換心情

手指脫臼「黏一起」照打還灌籃　湯神：我高中是四分衛

日職／對猿不讓了　樂天派2強投則本昂大、岸孝之先發

王維中重回美職　王躍霖看好大聯盟開季

讀者回應

﻿

最新新聞

1張正偉、蔣智賢進校園教棒球

212強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

3中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

4一起練起來　中信兄弟推出春訓體驗營

5兄弟春訓球衣限量上市　16日開始販售

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

2美版赤木晴子范麗絲成冠軍常客

3投球不快樂　劉昱言當兵轉換心情

4手指脫臼照灌籃　湯神：高中是四分衛

5樂天對猿　則本昂大、岸孝之先發

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366