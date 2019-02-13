手指脫臼「黏一起」照打還灌籃　湯神：我高中是四分衛

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士神射湯普森(Klay Thompson)13日出戰爵士，開賽僅6分半鐘，就因為卡位時與米歇爾(Donovan Mitchell)糾纏在一起，導致左手無名指脫臼，被迫下場治療，但他次節回到賽場後，第一個進球就是切入單手爆扣，單場還以超過6成的命中率飆出22分，完全不受影響，他賽後自豪表示，「我高中時可是四分衛。」

邁入生涯第8季的湯普森，一直維持良好的健康狀況，上季缺陣9場已是他生涯的最高紀錄。進入2月份手感火燙的他，在13日面對爵士一役，意外在首節就「掛彩」，他與猶他當家後衛米歇爾碰撞，造成左手無名指脫臼，被迫在首節還剩5分30秒先退場治療。

勇士隊醫將湯普森受傷的無名指和中指用繃帶綁在一起，讓他能繼續出賽，他在次節還剩7分55秒回到場上，隨即在41秒後切到籃下上演單手爆扣，完全沒受傷勢影響，他此役還打了32分鐘，14投9中攻下22分、4籃板和1助攻，外帶2火鍋，三分球5投3中，近5戰他的單場命中率都維持在5成以上。

賽後「湯神」談到自己左手指的傷勢，他自信地說，「當然是完全沒有影響，我高中時可是四分衛。」他透露自己過去曾遭遇類似傷勢，但是在不同的手指。

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

搭檔簡單治療就再次上場拚戰，對此勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)說，湯普森就是想回到場上，「我覺得只要球傳到他手上，就會有好事發生。慶幸的是，全明星周即將到來，他可以稍微休息一下了。」

值得一提的是，湯普森本季締造僅打3節就狂飆14顆三分彈，突破柯瑞單場13顆的聯盟紀錄時，也曾掛彩不小心「濺血」，他與隊友瓊斯(Damian Jones)相撞弄傷了前額，為了避免持續出血而無法上陣，戴上黃色的頭帶繼續奮戰，手感也完全不受影響。

▲浪花兄弟。（圖／CFP）