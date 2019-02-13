運動雲

> >

斷言厄文將離開塞爾提克　前綠軍球星：尼克是好選擇

ETtoday運動雲

▲▼戴維斯、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)去年10月曾口頭承諾將長留波士頓，但他本季帶領球隊時與年輕小將的關係出現嫌隙，前塞軍明星前鋒華克(Antoine Walker)在節目上大膽預言，這位明星控衛將離開塞爾提克，「我認為他已經向我們展示了，贏得總冠軍對他來說並非必要，紐約對他來說或許是最好的選擇。」

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)在2月交易大限前拋出「賣我」宣言，隨後《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)披露，綠衫軍並非「一眉哥」的首選，讓厄文是否會續留波士頓的不確定性持續上升；更讓綠軍球迷不安的是，厄文近日被問到續約問題時，僅以「等到7月1日(當地時間)再來問我」回應，他的態度引起各種揣測。

對於厄文的動向，生涯前7季都披塞爾提克戰袍的前明星前鋒華克大膽預言，厄文將在今夏回到家鄉紐約加入尼克隊，「我認為他會留下來嗎？不，我覺得他會離開。我認為他已經向我們展示了，贏得總冠軍對他來說並非必要。從他和Nike的球鞋合約，還有他個人的考量，可以回到家鄉當明星來看，紐約對他來說是最棒的選擇。

▲「詹皇」詹姆斯、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

華克直言，他不認為厄文是真正的「塞爾提克人」，「如果你是塞爾提克人，你會想要留下來，我在這裡打過7個賽季，和皮爾斯(Paul Pierce)一起並肩作戰，我知道什麼是真正的塞爾提克人，厄文現在還不是，他自己也沒有這種認知。」

有關厄文今夏恢復自由身的下一步，有各種流言流竄，《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)上個月底還爆料，這位26歲全明星控衛有興趣再次聯手詹姆斯(LeBron James)，還強調「這是真的」。

值得一提的是，厄文最近曾自曝打電話向「詹皇」道歉並向老大哥請教事情，他到綠衫軍帶領年輕球員後，才發現當領袖有多不容易。

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克厄文綠衫軍戴維斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

周杰倫「眨眼遊戲」自豪眼小卻秒輸　林書豪吐槽：太丟臉了吧

推薦閱讀

唐西奇當哈登面大秀後撤三分　自曝跟火箭一哥學了2招

柯瑞決勝節46秒內砍8分殺死爵士　湯神手指脫臼照飆22分

海沃德爆發轟26分助綠軍退費城　七六人對東區3強敵僅1勝

楊恩砍22+14甩開詹皇上籃　LBJ轟28+16+11湖人仍輸老鷹

熱門新聞

12強賽程確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

中職／投球變得不快樂　劉昱言當兵轉換心情

手指脫臼「黏一起」照打還灌籃　湯神：我高中是四分衛

日職／對猿不讓了　樂天派2強投則本昂大、岸孝之先發

王維中重回美職　王躍霖看好大聯盟開季

讀者回應

﻿

最新新聞

1張正偉、蔣智賢進校園教棒球

212強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

3中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

4一起練起來　中信兄弟推出春訓體驗營

5兄弟春訓球衣限量上市　16日開始販售

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

2美版赤木晴子范麗絲成冠軍常客

3投球不快樂　劉昱言當兵轉換心情

4手指脫臼照灌籃　湯神：高中是四分衛

5樂天對猿　則本昂大、岸孝之先發

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366