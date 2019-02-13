斷言厄文將離開塞爾提克　前綠軍球星：尼克是好選擇

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

綠衫軍主控厄文(Kyrie Irving)去年10月曾口頭承諾將長留波士頓，但他本季帶領球隊時與年輕小將的關係出現嫌隙，前塞軍明星前鋒華克(Antoine Walker)在節目上大膽預言，這位明星控衛將離開塞爾提克，「我認為他已經向我們展示了，贏得總冠軍對他來說並非必要，紐約對他來說或許是最好的選擇。」

鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)在2月交易大限前拋出「賣我」宣言，隨後《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)披露，綠衫軍並非「一眉哥」的首選，讓厄文是否會續留波士頓的不確定性持續上升；更讓綠軍球迷不安的是，厄文近日被問到續約問題時，僅以「等到7月1日(當地時間)再來問我」回應，他的態度引起各種揣測。

對於厄文的動向，生涯前7季都披塞爾提克戰袍的前明星前鋒華克大膽預言，厄文將在今夏回到家鄉紐約加入尼克隊，「我認為他會留下來嗎？不，我覺得他會離開。我認為他已經向我們展示了，贏得總冠軍對他來說並非必要。從他和Nike的球鞋合約，還有他個人的考量，可以回到家鄉當明星來看，紐約對他來說是最棒的選擇。」

華克直言，他不認為厄文是真正的「塞爾提克人」，「如果你是塞爾提克人，你會想要留下來，我在這裡打過7個賽季，和皮爾斯(Paul Pierce)一起並肩作戰，我知道什麼是真正的塞爾提克人，厄文現在還不是，他自己也沒有這種認知。」

有關厄文今夏恢復自由身的下一步，有各種流言流竄，《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)上個月底還爆料，這位26歲全明星控衛有興趣再次聯手詹姆斯(LeBron James)，還強調「這是真的」。

值得一提的是，厄文最近曾自曝打電話向「詹皇」道歉並向老大哥請教事情，他到綠衫軍帶領年輕球員後，才發現當領袖有多不容易。